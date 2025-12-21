Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 21.12.2025: Tăng cao nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

An Yến
An Yến
21/12/2025 07:54 GMT+7

Giá vàng trong nước đã lập kỷ lục mới trong tuần nhưng người mua vẫn bị thua lỗ.

Sáng 21.12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 154,6 triệu đồng/lượng và bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối tuần qua. Trong tuần này, vàng miếng đã lập kỷ lục mới khi đạt mức 157,2 triệu đồng khi bán ra nhưng ngay sau đó đã quay đầu giảm. Điều này khiến người mua không chỉ lỗ so với mức đỉnh lịch sử mà sau một tuần cũng bị lỗ 1,7 triệu đồng do chênh lệch giá mua và bán.

Giá vàng hôm nay 21.12.2025: Tăng cao nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Giá vàng ghi nhận mức kỷ lục mới nhưng người mua vẫn bị thua lỗ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng, giảm 600.000 đồng ở chiều mua và giảm chỉ 100.000 đồng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn được SJC tăng lên 3 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 2,5 triệu đồng của tuần trước. Điều này đẩy người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ 3,1 triệu đồng một lượng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn còn 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Đây vẫn là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu sau một tuần cũng bị lỗ 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhảy vọt lên 4.337,7 USD/ounce, tăng 39 USD sau một tuần. Đà tăng của kim loại quý được duy trì khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trên Kitco News, nhịp tăng tốc ngoạn mục của vàng nhiều khả năng đã đi qua, song xu hướng tăng trong dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Bước sang năm 2026, giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì đà đi lên nhưng với tốc độ chậm hơn, phổ biến trong vùng 4.800 - 5.000 USD/ounce. Thậm chí, ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành (COO) của Allegiance Gold cho rằng, nếu giá vàng khép lại năm 2025 trên mức 4.400 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiến tới vùng 4.859 - 5.590 USD/ounce trong năm 2026.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 20.12.2025: Bật tăng sau hai ngày đứng yên

Giá vàng hôm nay 20.12.2025: Bật tăng sau hai ngày đứng yên

Giá vàng trong nước bật tăng theo đà đi lên của thế giới khi nhiều nhà đầu tư vẫn muốn nắm giữ kim loại quý.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận