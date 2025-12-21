Giá vàng hôm nay 21.12.2025: Tăng cao nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Sáng 21.12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 154,6 triệu đồng/lượng và bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối tuần qua. Trong tuần này, vàng miếng đã lập kỷ lục mới khi đạt mức 157,2 triệu đồng khi bán ra nhưng ngay sau đó đã quay đầu giảm. Điều này khiến người mua không chỉ lỗ so với mức đỉnh lịch sử mà sau một tuần cũng bị lỗ 1,7 triệu đồng do chênh lệch giá mua và bán.

Giá vàng ghi nhận mức kỷ lục mới nhưng người mua vẫn bị thua lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng, giảm 600.000 đồng ở chiều mua và giảm chỉ 100.000 đồng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn được SJC tăng lên 3 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 2,5 triệu đồng của tuần trước. Điều này đẩy người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ 3,1 triệu đồng một lượng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn còn 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Đây vẫn là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu sau một tuần cũng bị lỗ 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhảy vọt lên 4.337,7 USD/ounce, tăng 39 USD sau một tuần. Đà tăng của kim loại quý được duy trì khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trên Kitco News, nhịp tăng tốc ngoạn mục của vàng nhiều khả năng đã đi qua, song xu hướng tăng trong dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Bước sang năm 2026, giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì đà đi lên nhưng với tốc độ chậm hơn, phổ biến trong vùng 4.800 - 5.000 USD/ounce. Thậm chí, ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành (COO) của Allegiance Gold cho rằng, nếu giá vàng khép lại năm 2025 trên mức 4.400 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiến tới vùng 4.859 - 5.590 USD/ounce trong năm 2026.