Giá vàng hôm nay 20.12.2025: Bật tăng sau hai ngày đứng yên

Sáng 20.12, giá vàng trong nước bật tăng sau hai ngày đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 154,6 triệu đồng/lượng, bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, vàng nhẫn tại SJC cũng tăng 200.000 đồng khi chiều mua lên 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn tại nhiều công ty chưa thay đổi như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn niêm yết giá mua 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng và bán ra 155,2 triệu đồng…

Giá vàng sáng 20.12 tăng thêm 200.000 đồng/lượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới tăng lên 4.337,7 USD/ounce, cao hơn hôm qua gần 25 USD. Kim loại quý lên cao nhờ kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới công bố cũng củng cố kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 11 chỉ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 3,1% của các nhà kinh tế. Nhiều nhà phân tích cho biết, lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt và thị trường lao động yếu đi, điều này củng cố quan điểm Fed nên tiếp tục lộ trình nới lỏng.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures nhận định trên CNBC rằng chúng ta đã thấy dữ liệu lạm phát thấp hơn, báo cáo việc làm yếu hơn, càng khẳng định Fed nên tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ. Đây là một trong những động lực chính. Ngoài ra, còn là sự bất định xung quanh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, xu hướng của vàng vẫn đang tích cực và một đà tăng bứt phá là điều được kỳ vọng. Mục tiêu giá tiếp theo là 4.516 USD/ounce và mốc 5.000 USD/ounce vẫn là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra...