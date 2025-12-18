Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

NHCSXH giảm lãi suất đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

Nguồn: NHCSXH
18/12/2025 17:23 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16.12.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH bị ảnh hưởng sau bão số 13, Tổng Giám đốc NHCSXH vừa kí ban hành hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH tại 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

NHCSXH giảm lãi suất đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13 - Ảnh 1.

Cán bộ NHCSXH thường xuyên bám cơ sở động viên, thăm hỏi, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Đối tượng giảm lãi suất cho vay

Theo quy định của Quyết định, đối tượng giảm lãi suất cho vay là khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) tại 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Không áp dụng giảm lãi suất đối với các khoản vay đang trong thời gian khoanh nợ; các khoản vay thuộc chương trình có lãi suất 0%; các khoản vay thuộc chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9.9.2015 của Chính phủ; các khoản vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26.4.2022 của Chính phủ; các khoản vay thuộc chương trình cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận ủy thác: NHCSXH nơi nhận ủy thác báo cáo, tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các chủ đầu tư khác xem xét, quyết định việc giảm lãi suất cho vay để đồng bộ chính sách.

Mức giảm lãi suất cho vay và thời gian áp dụng

Mức giảm lãi suất cho vay 2%/năm. Áp dụng đối với khoản vay có dư nợ tại NHCSXH từ ngày 1.10.2025 đến hết ngày 31.12.2025. Đối với các chương trình có lãi suất cho vay dưới 2%, mức giảm lãi suất bằng lãi suất cho vay.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1.10.2025 đến hết ngày 31.12.2025. Sau ngày 31.12.2025 NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với các chương trình tín dụng chính sách hiện hành của NHCSXH tại 4 địa phương chịu sự tàn phá gây nên những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 13 thời gian vừa qua đã thể hiện sự vào cuộc kịp thời và đồng lòng san sẻ, chung tay của Đảng và Nhà nước trong bình ổn cuộc sống của người dân, góp phần hỗ trợ họ vực dậy sau thiên tai, yên tâm khôi phục sản xuất, kinh doanh và tái thiết lại cuộc sống. Đồng thời, vai trò nhân văn của tín dụng chính sách trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội càng thêm được khẳng định, củng cố.

