Sở giao dịch hàng hóa có kim loại quý hiếm trừ vàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/12/2025 09:41 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 330 về thành lập và hoạt động Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 18.12. Theo đó, hàng hóa được phép giao dịch tại Sở bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm năng lượng, nguyên liệu công nghiệp, kim loại (bao gồm cả kim loại quý hiếm trừ vàng).

Sở giao dịch hàng hóa là tổ chức thực hiện niêm yết và giao dịch hàng hóa, phái sinh hàng hóa, bao gồm các hợp đồng hàng hóa giao ngay, hợp đồng hàng hóa phái sinh theo cơ chế khớp lệnh, đấu giá, thỏa thuận hoặc phương thức hợp pháp khác. Còn Sàn giao dịch hàng hóa là hệ thông giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa, bao gồm địa điểm giao dịch, nền tảng số (nền tảng giao dịch) để thực hiện giao dịch các hợp đồng hàng hóa giao ngay, hợp đồng hàng hóa phái sinh.

Doanh nghiệp thành lập Sở giao dịch hàng hóa có vốn từ 1.500 tỉ đồng trở lên - Ảnh 1.

Hàng hóa được phép mua bán tại Sở giao dịch hàng hóa có cả kim loại quý hiếm trừ vàng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Doanh nghiệp được thành lập Sở giao dịch hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện như là Thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế hoặc công ty do Thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế sở hữu hoặc kiểm soát, trong đó tỷ lệ vốn góp của công ty Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế chiếm tối thiểu 49% vốn điều lệ. Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng tỉ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được quá 49%. Doanh nghiệp được thành lập Sở giao dịch hàng hóa có vốn điều lệ từ 1.500 tỉ đồng trở lên và có mô hình, tổ chức hoạt động, chức năng của Sở giao dịch hàng hóa…

Hàng hóa được phép mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 222/2025 bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm năng lượng, nguyên liệu công nghiệp, kim loại (bao gồm cả kim loại quý hiếm trừ vàng), tín chỉ các-bon, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật là tài sản số sử dụng công nghệ mã thông báo không thể thay thế (NFT). Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa bằng giao nhận hàng hóa vật chất được hưởng những ưu đãi theo Nghị định quy định về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong trường hợp xuất hiện nguy cơ gây mất ổn định thị trường giao dịch hàng hóa, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế - tài chính, trật tự, an toàn xã hội, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến hoạt động giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tê, Bộ Công Thương có quyền áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp khẩn cấp, bao gồm tạm ngừng hoặc hạn chế giao dịch trên hệ thống của Sở giao dịch hàng hóa; áp dụng chế độ kiểm soát đặc biệt đối với hệ thống công nghệ thông tin; công bố thông tin khẩn cấp về diễn biến thị trường và rủi ro tiềm ẩn; hạn chế hoặc đình chỉ quyền truy cập hệ thống đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hoặc thao túng thị trường, nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, minh bạch và ổn định thị trường.

