Giá vàng tăng chóng mặt

Chiều 22.12, giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 80 USD/ounce, tương đương 1,75%, lên mức cao nhất 4.421 USD/ounce. Với mức giá này, vàng đã tăng 340 USD/ounce trong 30 ngày qua với tổng mức tăng gần 8,4%, nâng tổng mức tăng trong một năm trở lại đây lên gần 1.790 USD/ounce, tương đương 68,2%.

Giá vàng miếng SJC cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước ghi nhận tăng 73,3 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương lên 87%. Các công ty kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… có giá vàng miếng SJC mua vào lên 155,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng. Riêng giá vàng nhẫn tăng thêm 84 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương 85,7%. Là công ty có giá vàng nhẫn ở mức cao nhất, Bảo Tín Minh Châu mua vào 153 triệu đồng, bán ra 156 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng… Giá vàng trong nước hiện tăng chậm hơn so với giá thế giới, dẫn đến vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16,8 triệu đồng, vàng nhẫn cao hơn 15,3 triệu đồng.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng 105.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, Công ty Sacombank-SBJ mua vào lên 2,601 triệu đồng, bán ra 2,667 triệu đồng; đối với loại bạc 1kg, giá mua vào 69,36 triệu đồng, bán ra 71,12 triệu đồng, tăng 2,8 triệu đồng/kg. So với đầu năm, giá bạc tăng 1,7 triệu đồng/lượng, tương đương 176%. Giá bạc thế giới tăng 1,84 USD/ounce (tương đương tăng 2,74%), lên 68,94 USD/ounce.