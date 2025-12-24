Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 24.12.2025: Tiến sát 160 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/12/2025 08:46 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng, tiến sát mức 160 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thế giới lập kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 157,8 triệu đồng, bán ra 159,8 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, lên 158 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 159,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 600.000 đồng, lên 158,3 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 159,8 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC hiện đang đứng ở mức cao kỷ lục và tiến gần mức 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng khi Công ty Phú Quý mua vào 154,6 triệu đồng, bán ra 157,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 153,4 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 24.12.2025: Tiến sát 160 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần 160 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 37 USD, đạt kỷ lục với 4.522 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 23.12), vàng có lúc giảm từ mức 4.496 USD mỗi ounce xuống 4.450 USD nhưng sau đó tăng nhanh trở lại. Mỹ công bố chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 4,3% trong quý 3, cao nhất trong hai năm và cao hơn mức tăng 3,8% trong quý 2 so với dự báo 3,3%. Thông tin này khiến vàng giảm mạnh. GDP khả quan đã ủng hộ quan điểm của những người theo chủ nghĩa thắt chặt chính sách tiền tệ, những người không muốn thấy Mỹ cắt giảm lãi suất thêm nữa.

Tuy nhiên, mức giảm sâu đã kích hoạt lực mua vàng gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang - đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không nên thách thức Mỹ và tuyên bố sẽ giữ lại số dầu bị tịch thu từ một siêu tàu chở dầu.

