Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ, thanh khoản đã được cải thiện

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/12/2025 18:28 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm ròng tiền ra thị trường với khối lượng giảm, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ khi thanh khoản được cải thiện.

Ngày 22.12, NHNN thực hiện bơm ròng tiền trên thị trường liên ngân hàng với khối lượng 19.297,83 tỉ đồng. Số lượng trúng thầu dàn trải ở các kỳ hạn từ 7, 14, 28 và 91 ngày với lãi suất ở mức 4,5%/năm. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, NHNN giảm quy mô phát hành trên thị trường mở trong tuần từ ngày 15 - 19.12, chỉ còn 61.000 tỉ đồng, giảm 23,5% so với tuần trước đó. Các khoản phát hành tập trung tại kỳ hạn 14 ngày (17.000 tỉ đồng) và 28 ngày (19.000 tỉ đồng). Ngoài ra, lượng đáo hạn ở mức 64.500 tỉ đồng , theo đó NHNN rút ròng 3.500 tỉ đồng ra khỏi hệ thống sau ba tuần bơm ròng mạnh mẽ. Quy mô thị trường mở lưu hành cuối tuần giảm nhẹ về mức 370.500 tỉ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ, thanh khoản đã được cải thiện- Ảnh 1.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm ở kỳ hạn ngắn

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản cải thiện sau giai đoạn căng thẳng. Lãi suất tiền đồng giảm dần, tuy nhiên mức giảm mạnh chủ yếu tập trung tại các kỳ hạn ngắn, trong khi các kỳ hạn trên 1 tháng vẫn duy trì ở mức cao. Ngày 19.12, lãi suất tiền đồng qua đêm ở mức 5,67%/năm, 1 tuần 5,94%/năm, 2 tuần 6,56%/năm, 1 tháng 7,36%/năm, 3 tháng 7,51%/năm… Ở kỳ hạn qua đêm, doanh số liên tục duy trì ở mức cao, trên 800.000 tỉ đồng…

Bên cạnh bốn ngân hàng quốc doanh đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, một số ngân hàng thương mại tư nhân cũng tiếp tục tăng lãi suất huy động trong tuần qua. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong thời gian qua đã hạ nhiệt bớt khi NHNN sử dụng công cụ hoán đổi USD-VND nhằm bơm thanh khoản vào hệ thống và big 4 cũng tăng lãi suất huy động để bổ sung thanh khoản. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống có thể được cải thiện trong ngắn hạn nhưng áp lực vẫn cao khi nhu cầu vốn gia tăng cuối năm. Dự báo, NHNN có thể sẽ tiếp tục bơm ròng nhẹ và sử dụng công cụ hoán đổi USD-VND để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh dư địa từ kênh thị trường mở không còn nhiều.

Tin liên quan

Ngân hàng tăng lãi suất giữ chân khách

Ngân hàng tăng lãi suất giữ chân khách

Lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng chênh nhau khá rộng khiến những người có tiền nhàn rỗi "lay động". Tình thế này buộc các nhà băng lớn phải nhập đường đua tăng lãi suất trong những ngày cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất ngân hàng thanh khoản Ngân hàng Nhà nước Ngoại tệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận