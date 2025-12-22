Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ, thanh khoản đã được cải thiện

Ngày 22.12, NHNN thực hiện bơm ròng tiền trên thị trường liên ngân hàng với khối lượng 19.297,83 tỉ đồng. Số lượng trúng thầu dàn trải ở các kỳ hạn từ 7, 14, 28 và 91 ngày với lãi suất ở mức 4,5%/năm. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, NHNN giảm quy mô phát hành trên thị trường mở trong tuần từ ngày 15 - 19.12, chỉ còn 61.000 tỉ đồng, giảm 23,5% so với tuần trước đó. Các khoản phát hành tập trung tại kỳ hạn 14 ngày (17.000 tỉ đồng) và 28 ngày (19.000 tỉ đồng). Ngoài ra, lượng đáo hạn ở mức 64.500 tỉ đồng , theo đó NHNN rút ròng 3.500 tỉ đồng ra khỏi hệ thống sau ba tuần bơm ròng mạnh mẽ. Quy mô thị trường mở lưu hành cuối tuần giảm nhẹ về mức 370.500 tỉ đồng.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm ở kỳ hạn ngắn ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản cải thiện sau giai đoạn căng thẳng. Lãi suất tiền đồng giảm dần, tuy nhiên mức giảm mạnh chủ yếu tập trung tại các kỳ hạn ngắn, trong khi các kỳ hạn trên 1 tháng vẫn duy trì ở mức cao. Ngày 19.12, lãi suất tiền đồng qua đêm ở mức 5,67%/năm, 1 tuần 5,94%/năm, 2 tuần 6,56%/năm, 1 tháng 7,36%/năm, 3 tháng 7,51%/năm… Ở kỳ hạn qua đêm, doanh số liên tục duy trì ở mức cao, trên 800.000 tỉ đồng…

Bên cạnh bốn ngân hàng quốc doanh đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, một số ngân hàng thương mại tư nhân cũng tiếp tục tăng lãi suất huy động trong tuần qua. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong thời gian qua đã hạ nhiệt bớt khi NHNN sử dụng công cụ hoán đổi USD-VND nhằm bơm thanh khoản vào hệ thống và big 4 cũng tăng lãi suất huy động để bổ sung thanh khoản. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống có thể được cải thiện trong ngắn hạn nhưng áp lực vẫn cao khi nhu cầu vốn gia tăng cuối năm. Dự báo, NHNN có thể sẽ tiếp tục bơm ròng nhẹ và sử dụng công cụ hoán đổi USD-VND để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh dư địa từ kênh thị trường mở không còn nhiều.