Giá vàng hôm nay 26.12.2025: Bật tăng mạnh, lên sát 160 triệu đồng một lượng

Sáng 26.12, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 157,6 triệu đồng/lượng, bán ra 159,6 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với hôm qua. Hiện vàng miếng SJC đã tăng gần sát mức kỷ lục 159,8 triệu đồng cách đây 2 ngày.

Tương tự, vàng nhẫn tại SJC được mua vào 153,1 triệu đồng và bán ra 156,1 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Một số công ty vàng bạc đá quý khác chưa niêm yết giá vàng nhẫn trong sáng đầu ngày nhưng nếu theo đà tăng của SJC thì có thể vàng nhẫn sẽ bán ra vượt 158 - 159 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng và đây là mức lỗ ngay lập tức cho người mua vào.

Giá vàng sáng 26.12 bật tăng mạnh lên sát 160 triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại, đạt 4.514 USD/ounce, cao hơn hôm qua 36 USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đà tăng của vàng vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là triển vọng chính sách tiền tệ. Thị trường tin lãi suất vẫn sẽ có xu hướng giảm theo thời gian. Nếu lãi suất giảm thì vàng luôn được hưởng lợi và biến động ngược chiều. Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING nhận định trên CNBC rằng, dự kiến giá vàng sẽ đạt thêm nhiều mức cao kỷ lục trong 2026. Theo bà, Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ chọn một Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho nhiệm kỳ tới với quan điểm ủng hộ lãi suất thấp và điều này có thể là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.

Trước đó, vào ngày 23.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mong muốn Chủ tịch Fed mới sẽ tiếp tục hạ lãi suất nếu thị trường tiếp tục khởi sắc. Hiện tại, Fed đã hạ lãi suất ba lần trong năm nay và các nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng sẽ có thêm hai đợt giảm nữa trong năm tới. Fed càng nới lỏng tiền tệ thì đồng USD càng mất giá và xu hướng đó càng mạnh lên thì các tài sản thực như vàng càng trở nên hấp dẫn...