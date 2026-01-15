Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá vàng hôm nay 15.1.2026: Bảo Tín Minh Châu bán vàng đắt nhất thị trường

An Yến
An Yến
15/01/2026 08:46 GMT+7

Giá vàng trong nước quay đầu giảm xuống dưới 163 triệu đồng khi thế giới đi xuống. Nhưng ở Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng SJC vẫn giữ ở mức 163,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi lập kỷ lục vào cuối ngày hôm qua với giá bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, sáng nay (15.1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 700.000 đồng, mua vào 160,8 triệu đồng, bán ra xuống 162,8 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 700.000 đồng mỗi lượng khi Công ty SJC mua vào xuống 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên chiều mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 160,5 triệu đồng và bán ra 163,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 15.11.2026: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 15.1 quay đầu giảm từ mức cao kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.612 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn duy trì gần sát mức cao kỷ lục trước đó. Ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold, nhận định trên CNBC rằng "gần như mọi con đường đều đang dẫn tới vàng và bạc" do nhu cầu đang đến từ nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau và thị trường kim loại quý đang ở trong một chu kỳ tăng giá mang tính cấu trúc. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị vẫn gia tăng với việc Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng đang cho Mỹ đặt căn cứ quân sự rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington can thiệp vào tình hình biểu tình trong nước. Cùng lúc, các bộ trưởng Đan Mạch và Greenland dự kiến sẽ gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance, sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định yêu cầu Mỹ kiểm soát Greenland.

Báo cáo mới nhất cũng cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 11.2025 tăng vượt kỳ vọng, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) phù hợp với dự báo theo tháng nhưng vượt ước tính theo năm. Những dữ liệu này được công bố sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2025 của Mỹ khiến các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Đồng thời, những lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn chưa lắng xuống sau khi chính quyền ông Trump đe dọa truy tố hình sự ông. Tất cả những điều đó đã hỗ trợ kim loại quý tăng cao lên kỷ lục...

