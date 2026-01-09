Giá vàng hôm nay 9.1.2026: Vàng nhẫn tăng vọt gần 1 triệu đồng

Sáng nay (9.1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi tiếp tục mua vào 155,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng đến 900.000 đồng một lượng, đưa giá mua lên 152,8 triệu đồng, bán ra lên 155,3 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng giá vàng nhẫn 500.000 đồng khi mua vào lên 153,5 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng...

Giá vàng nhẫn sáng 9.1 tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới không thay đổi nhiều, giao dịch quanh 4.455 USD/ounce. Kim loại quý đi ngang khi nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ công bố vào hôm nay để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Một khảo sát của Reuters mới đây dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm 60.000 việc làm trong tháng 12.2025, thấp hơn 64.000 việc làm của tháng 11.2025. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục hiện hữu, với việc hai tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela bị thu giữ trên Đại Tây Dương. Điều này cũng khiến giá vàng duy trì ở mức cao.

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo trong ngày 8.1 (đóng cửa rạng sáng 9.1 giờ Việt Nam) sau những phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 7.1 (theo giờ Mỹ), ông Trump tuyên bố sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để “cấm nhà đầu tư tổ chức lớn” mua thêm nhà ở gia đình đơn lẻ, với mục tiêu giúp người dân dễ sở hữu nhà hơn. Cổ phiếu các doanh nghiệp quan đến nhà ở nhanh chóng sụt giảm. Đồng thời, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ không cho phép những nhà thầu quốc phòng trả cổ tức, mua cổ phiếu quỹ hay trả lương thưởng cho các nhà quản lý cấp cao trên 5 triệu USD cho đến khi họ đẩy nhanh tiến độ sản xuất và bảo trì sản phẩm. Điều này đẩy cổ phiếu các công ty giảm sâu nhưng sau đó bật tăng trở lại khi ông đăng bài viết mới, kêu gọi nâng ngân sách quốc phòng năm 2026 lên 1.500 tỉ USD. Khép phiên ngày 8.1, chỉ số Dow Jones tăng 270,03 điểm, tương đương 0,55% đạt 49.266,11 điểm; S&P 500 tăng nhẹ 0,01% và kết phiên tại 6.921,46 điểm. Riêng Nasdaq Composite giảm 0,44%, xuống 23.480,02 điểm.