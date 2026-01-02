Giá vàng hôm nay 2.1.2026: Vàng nhẫn bán ra vượt mặt vàng miếng

Sáng 2.1, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng yên khi vẫn mua vào 150,8 triệu đồng và bán ra 152,8 triệu đồng khi Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đang trong kỳ nghỉ lễ nên không thay đổi giá.

Riêng vàng nhẫn tại nhiều công ty bán ra đã vượt giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Hải (Hà Nội) công bố mua vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng, cao hơn vàng miếng SJC 2,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tròn cũng được Bảo Tín Minh Châu mua vào 152 triệu đồng và bán ra 155 triệu đồng. Đây cũng là hai công ty có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn tại Tập đoàn Doji được mua vào 149 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 149,8 triệu đồng và bán ra 152,8 triệu đồng, không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại các công ty tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao hơn chênh lệch vàng miếng SJC chỉ 2 triệu đồng.

Giá vàng sáng 2.1 không thay đổi nhưng vàng nhẫn cao hơn vàng miếng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới đầu ngày bật tăng cao trở lại, đạt 4.347 USD/ounce, cao hơn hôm qua 30 USD. Năm 2025 vừa qua, kim loại quý đã tăng 64% trong khi giá bạc tăng hơn gấp đôi đạt 80 USD/ounce. Theo Kitco News, sau đợt tăng mạnh đưa giá vàng liên tiếp lập đỉnh trong những tháng cuối năm 2025, giới đầu tư đang đặt câu hỏi về xu hướng tiếp theo của thị trường. Hầu hết nhiều nhà phân tích đều cho rằng xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn.

Trong báo cáo mới công bố đầu tuần này, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce cho ba quý đầu năm 2026. Sau đó, UBS dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về khoảng 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 - cao hơn 500 USD so với dự báo trước đó là 4.300 USD/ounce. UBS cho rằng nhu cầu vàng sẽ tăng đều trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại kéo dài về kinh tế toàn cầu, cùng sự bất ổn trong chính sách nội địa của Mỹ - đặc biệt liên quan đến bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài khóa ngày càng lớn. Thậm chí, nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính gia tăng, giá vàng có thể leo lên 5.400 USD/ounce (so với mức dự báo trước đó là 4.900 USD/ounce).