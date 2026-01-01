Giá vàng hôm nay 1.1.2026: Vàng nhẫn lao dốc đầu năm mới

Ngày đầu năm mới 1.1, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) được mua vào 151,6 triệu đồng/lượng và bán ra 152,8 triệu đồng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua so với cuối ngày hôm qua nhưng chiều bán ra đứng yên. Vàng miếng SJC trong nước đồng loạt đứng yên khi vẫn giữ chiều bán ra 152,8 triệu đồng, bằng đúng giá của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC chốt phiên cuối năm 2025. Nhưng nếu so với một ngày trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1,6 triệu đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 149 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng sau một ngày. Trước đó, Công ty SJC cũng chốt giá mua vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 1,7 triệu đồng so với sáng 31.12...

Giá vàng đầu năm mới 2026 tiếp tục đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối năm 2025 ở mức 4.317,6 USD/ounce, giảm hơn 48 USD so với hôm qua. Kim loại quý giảm mạnh khi nhà điều hành sàn giao dịch CME Group nâng yêu cầu ký quỹ lần thứ 2 chỉ trong vòng một tuần, đồng thời nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh lịch sử. Vào ngày 30.12, CME Group - một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới - cho biết rằng họ sẽ tiếp tục nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng, bạc, bạch kim và palladium sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 31.12. Theo CNBC, trong thông báo, CME cho biết quyết định này được đưa ra theo quy trình rà soát thông thường về biến động thị trường nhằm đảm bảo mức độ bảo chứng tài sản thế chấp phù hợp. Động thái trên đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch sẽ phải nộp thêm tiền ký quỹ cho các vị thế của mình để phòng ngừa rủi ro vỡ nợ khi đến hạn giao nhận hợp đồng.

Tuy nhiên tính cả năm vừa qua, giá vàng thế giới đã tăng hơn 64% và là năm tăng thứ ba liên tiếp. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, căng thẳng thuế quan, cùng nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF và các ngân hàng trung ương...