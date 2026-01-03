Giá vàng hôm nay 3.1.2026: Tăng lên 154 triệu đồng một lượng

Sáng 3.1, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) được niêm yết tăng thêm 1,2 triệu đồng đưa giá mua vào lên 152,8 triệu đồng/lượng và bán ra 154 triệu đồng; vàng nhẫn 999 cũng tăng tương ứng khi mua vào 152,8 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng. Ngược lại, vàng nhẫn tròn tại Công ty Phú Quý lại quay đầu giảm 700.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua xuống 149,8 triệu đồng và bán ra còn 152,8 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC sáng 3.1 tăng lên 154 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, nhiều công ty vẫn giữ nguyên giá mua bán vàng nhẫn như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Hải (Hà Nội) công bố mua vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào 152 triệu đồng và bán ra 155 triệu đồng. Đây là hai công ty có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường và cũng cao hơn vàng miếng SJC đến 3 triệu đồng/lượng.

Sau khi bật tăng cao trước đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống 4.330,3 USD/ounce, thấp hơn hôm qua gần 17 USD. Kim loại quý trong những ngày đầu năm mới biến động khá mạnh với kỳ vọng xu hướng tăng. Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định trong một báo cáo trên Kitco rằng về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua đối với hợp đồng vàng giao tháng 2 là đóng cửa vượt qua vùng kháng cự mạnh tại đỉnh lịch sử của hợp đồng ở mức 4.584 USD/ounce. Trong khi đó, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cho rằng, thị trường đang bàn nhiều về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và có thể thêm một lần nữa vào cuối năm nay… Sự kết hợp giữa các cuộc thảo luận về rủi ro thị trường liên quan đến thuế quan và gánh nặng nợ công ngày càng lớn của Mỹ đang đồng loạt đẩy giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đi lên.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026 với mỗi lần là 0,25%. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của vàng thường được nhà đầu tư chú ý nhiều hơn trong môi trường lãi suất thấp.