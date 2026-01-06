Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 6.1.2026: Tiếp tục tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/01/2026 08:57 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, ghi nhận ngày lên giá thứ 2 liên tiếp. Kim loại quý thế giới có bước điều chỉnh nhẹ sau mức tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 155,4 triệu đồng, bán ra 157,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng 600.000 đồng, lên 155,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra lên 157,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng, lên 156,2 triệu đồng, bán ra 157,4 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 150,4 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 6.1.2026: Tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 10 USD/ounce, xuống 4.437 USD. Kim loại quý thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 5.1), sau khi giảm mạnh 36 USD/ounce, vàng tăng nhanh 55 USD sau đó, mức cao nhất đạt được lên 4.460 USD. Căng thẳng địa chính trị đang là yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá.

Thị trường chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cũng đang tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, có thể ảnh hưởng đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ngoài ra, những thông tin kinh tế khác cũng chuẩn bị được công bố như báo cáo việc làm hàng tháng cho tháng 12, cùng với khảo sát việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động (JOLTS) và số liệu việc làm ADP, chỉ số quản lý mua hàng ISM (PMI) và khảo sát niềm tin người tiêu dùng Michigan.

