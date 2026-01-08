Giá vàng hôm nay 8.1.2026: Vàng miếng đứng yên, vàng nhẫn tăng giá

Sáng 8.1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở chiều mua vào 156,1 triệu đồng, bán ra 158,1 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 500.000 đồng.

Ngược lại, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 152,4 triệu đồng, bán ra 154,9 triệu đồng. Một số công ty vàng bạc khác chưa thay đổi giá mua bán vàng nhẫn trong sáng đầu ngày như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 155,5 triệu đồng và bán ra 158,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua...

Giá vàng sáng 8.1 đứng yên nhưng đã giảm 500.000 đồng sau một ngày ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục xuống 4.456 USD/ounce, giảm 17 USD so với sáng hôm qua. Tương tự, giá bạc giao ngay cũng giảm gần 4% xuống 78 USD/ounce. Đà đi xuống của kim loại quý do nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết trên CNBC rằng đợt điều chỉnh hôm nay chủ yếu là hoạt động chốt lời thông thường sau đà tăng mạnh vừa qua.

Một báo cáo riêng từ ADP cho thấy, số việc làm khu vực tư nhân trong tháng 12.2025 của Mỹ tăng thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela trong tương lai và giữ số tiền thu được trong tài khoản của chính phủ. Theo Bloomberg, đây là tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay về chiến lược của Washington nhằm đưa dầu thô của quốc gia Nam Mỹ nghèo khó ra thị trường và kiểm soát nguồn tài nguyên quý giá nhất của nước này. Phát biểu tại một hội nghị của Goldman Sachs ở Miami, ông Wright cho biết ban đầu Mỹ sẽ nhập số dầu thô mà Venezuela đang dự trữ. Lượng dầu dự trữ của Venezuela đang ngày càng đầy lên trong bối cảnh Mỹ áp đặt cấm vận và đe dọa buộc một số hoạt động sản xuất phải ngừng lại. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 12. Điều này cũng đang hỗ trợ giá vàng lên cao trong những ngày đầu năm mới...

