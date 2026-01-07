Giá vàng hôm nay 7.1.2026: Tăng ngày thứ 3 liên tiếp

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua 156,6 triệu đồng, bán ra 158,6 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, lên 157,5 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 158,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 157,4 triệu đồng, bán ra 158,6 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC đã tăng gần 6 triệu đồng mỗi lượng trong 3 ngày qua.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, Công ty SJC mua vào lên 151,6 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 153,5 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng… Cùng chất lượng vàng 4 số 9, giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC từ 2,1 - 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 21 USD/ounce, xuống 4.473 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 6.1), giá kim loại quý tăng từ mức 4.460 USD lên 4.501 USD mỗi ounce. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank lạc quan về vàng trong năm 2026 và mức giá 5.000 đô la một ounce là mục tiêu hợp lý. Vàng vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh trong một thế giới được định hình bởi sự phân mảnh địa chính trị, căng thẳng tài chính và các liên minh tiền tệ thay đổi.

Vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị đã được thể hiện rõ nét trong tuần này sau khi chính phủ Mỹ phát động chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Những thông tin này hỗ trợ cho vàng tăng giá.