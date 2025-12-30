Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu sữa whey protein quy mô lớn

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
30/12/2025 21:35 GMT+7

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Ngày 30.12, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (54 tuổi), Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) để điều tra hành vi buôn lậu. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi khác có liên quan.

Trong đó, Vinh là giám đốc Công ty TNHH Profit (trụ sở ở đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn) cũng là đối tượng cầm đầu và 2 người còn lại là nhân viên.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu sữa whey protein quy mô lớn- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Thực hiện mệnh lệnh của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội xuân đầu năm mới, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng có xuất xứ từ nước ngoài được tiêu thụ trên thị trường với quy mô lớn, có dấu hiệu nghi vấn được nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng công an xác định, thông qua pháp nhân công ty trên, lợi dụng cơ chế thông thoáng trong quy định về kiểm tra, giám sát của hải quan và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, nhóm người nói trên thực hiện hành vi buôn lậu thực phẩm chức năng từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Thực hiện kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ 1 container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit.

Qua đó, phát hiện mặt hàng nhãn hiệu Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured (tên gọi chung là sữa tăng cơ hay whey protein cho người tập gym) của nhà sản xuất Biotech (Hungary), có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện, từ ngày 16.4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada) nhưng công ty không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.

Công ty đã khai báo gian dối mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 5 người.

Khám phá thêm chủ đề

buôn lậu công an TP.HCM Whey protein sữa tăng cơ đường dây buôn lậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận