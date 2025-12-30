Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu sữa whey protein quy mô lớn

Ngày 30.12, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (54 tuổi), Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) để điều tra hành vi buôn lậu. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi khác có liên quan.

Trong đó, Vinh là giám đốc Công ty TNHH Profit (trụ sở ở đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn) cũng là đối tượng cầm đầu và 2 người còn lại là nhân viên.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Thực hiện mệnh lệnh của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội xuân đầu năm mới, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng có xuất xứ từ nước ngoài được tiêu thụ trên thị trường với quy mô lớn, có dấu hiệu nghi vấn được nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng công an xác định, thông qua pháp nhân công ty trên, lợi dụng cơ chế thông thoáng trong quy định về kiểm tra, giám sát của hải quan và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, nhóm người nói trên thực hiện hành vi buôn lậu thực phẩm chức năng từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Thực hiện kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ 1 container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit.

Qua đó, phát hiện mặt hàng nhãn hiệu Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured (tên gọi chung là sữa tăng cơ hay whey protein cho người tập gym) của nhà sản xuất Biotech (Hungary), có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện, từ ngày 16.4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada) nhưng công ty không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.

Công ty đã khai báo gian dối mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.