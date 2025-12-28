Ngày 28.12, Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu Siang Pure Oil.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất ẢNH: CACC

Các đối tương gồm: Nguyễn Phương Hoàn (36 tuổi, chủ mưu), Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi, vợ của Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Kim Châu (20 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (20 tuổi, cùng là nhân viên tham gia các công đoạn sản xuất hàng giả).

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 13.12, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra hành chính tại căn nhà không số, đường 171, ấp 18.

Tại đây, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu. Hỗn hợp được tạo thành theo tỷ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Nguồn hóa chất sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu - dung môi - chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương, không có tác dụng điều trị giảm đau, sát khuẩn như bao bì thể hiện.

Số dầu giả này tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, ngộ độc, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra tiếp tục khám xét địa điểm thứ 2 tại số 5 Võ Văn Bích, ấp 15 (xã Bình Mỹ). Qua đó, thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ sản xuất hàng giả.

Điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính rất lớn.

Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp chính hãng.

Đáng chú ý, địa điểm sản xuất, cất giấu số hàng giả mà các đối tượng lựa chọn đều ở những nơi thưa thớt người, xa khu dân cư nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Dầu giả được pha bằng hóa chất ẢNH: CACC

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.