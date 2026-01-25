Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

3 người tử vong giữa đường, bên cạnh vỏ chai bia, bình xịt hơi cay ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/01/2026 09:15 GMT+7

3 người tử vong trên đường phố ở P.Đồng Hới (Quảng Trị) trong đêm, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.

Sáng 25.1, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay các phòng ban nghiệp vụ liên quan của đơn vị đang triển khai lực lượng để điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại địa phương.

Quảng Trị: 3 người tử vong giữa đường, bên cạnh vỏ chai bia, bình xịt hơi cay- Ảnh 1.

Hiện trường vụ 3 người tử vong

ẢNH: THANH LỘC

Khoảng gần 1 giờ sáng nay 25.1, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (P.Đồng Hới, Quảng Trị), người dân địa phương phát hiện 3 người tử vong, 1 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có nhiều vật dụng nghi liên quan vụ việc như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia, 1 xe máy bị hư hỏng phần đầu.

Đến gần 9 giờ sáng nay, danh tính 3 nạn nhân cũng như các chi tiết liên quan đến vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Nguyên nhân vụ 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

