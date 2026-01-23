Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ xe máy tông chiến sĩ CSGT: Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
23/01/2026 16:16 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ vụ xe máy chở 3 tông chiến sĩ CSGT gây trọng thương, sau khi nhận thấy vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Liên quan vụ việc xe máy chở 3 lao vào chiến sĩ CSGT, ngày 23.1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra về dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ và vi phạm quy định về giao thông đường bộ, nên đã đưa vào giải quyết theo quy định pháp luật.

Vụ xe máy tông chiến sĩ CSGT: Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ- Ảnh 1.

Chiến sĩ CSGT bị xe máy chở 3 tông trọng thương

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Phòng CSGT, đến nay thượng úy Phan Lâm Phương, cán bộ bị xe máy tông khi đang làm nhiệm vụ vừa phẫu thuật xong và đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó Thanh Niên đã thông tin, lúc 15 giờ 12 phút ngày 20.1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Khi đến Km 851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy BS 38AA - 293.93 chở 3 người, đang lưu thông theo hướng bắc - nam.

Mặc dù nhận được tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe máy vẫn lao thẳng và tông trực diện vào người thượng úy Phương. Vụ việc khiến thượng úy Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái, gãy xương đùi và xương chậu. Sau đó, thượng úy Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 3 người trên xe máy bị thương nhẹ.

