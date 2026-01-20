Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe máy chở 3 lao vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
20/01/2026 22:18 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ, thượng úy cảnh sát giao thông Phan Lâm Phương (ở Quảng Trị) bị một xe máy chở 3 người lao vào trực diện khiến thượng úy Phương bị gãy xương đùi và xương chậu.

Tối 20.1, thông tin từ UBND xã Tuyên Sơn (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe máy chở 3 người lao vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến người này bị thương.

Xe máy chở 3 lao vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ- Ảnh 1.

Xe máy chở 3 người lao vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 12 phút cùng ngày (20.1), tổ tuần tra kiểm soát giao thông do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Khi đến Km 851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy BS 38AA - 293.93 chở 3 người, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Mặc dù nhận được tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe máy vẫn lao thẳng và tông trực diện vào người thượng úy Phương. 

Vụ việc khiến thượng úy Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái, gãy xương đùi và xương chậu. Sau đó, thượng úy Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 3 người trên xe máy bị thương nhẹ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ xe máy chở 3 người lao trực diện vào chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến người này bị thương nặng.

Tin liên quan

Nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, tài xế điều khiển xe khách và một tài xế xe đầu kéo đã không chú ý quan sát phía trước dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn, làm 4 người chết và 6 người bị thương trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Khám phá thêm chủ đề

Cảnh sát giao thông Quảng Trị cấp cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận