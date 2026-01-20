Xe máy chở 3 lao vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Tối 20.1, thông tin từ UBND xã Tuyên Sơn (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe máy chở 3 người lao vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến người này bị thương.

Xe máy chở 3 người lao vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 12 phút cùng ngày (20.1), tổ tuần tra kiểm soát giao thông do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Khi đến Km 851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy BS 38AA - 293.93 chở 3 người, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Mặc dù nhận được tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe máy vẫn lao thẳng và tông trực diện vào người thượng úy Phương.

Vụ việc khiến thượng úy Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái, gãy xương đùi và xương chậu. Sau đó, thượng úy Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 3 người trên xe máy bị thương nhẹ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ xe máy chở 3 người lao trực diện vào chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến người này bị thương nặng.

