Sức khỏe

Nam thanh niên bị súng bắn đinh bắn thủng ruột non

Bá Cường
Bá Cường
20/01/2026 17:03 GMT+7

Các y bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một nam thanh niên bị súng bắn đinh bắn thủng ruột non.

Ngày 20.1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, các y bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một nam thanh niên bị súng bắn đinh bắn thủng ruột non.

Quảng Trị: Phẫu thuật nam thanh niên bị súng bắn đinh bắn thủng ruột non - Ảnh 1.

Cây đinh được lấy ra từ bụng của bệnh nhân

ẢNH: B.H

Trước đó, vào ngày 19.1, các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.T (33 tuổi, trú tại xã Ninh Châu, Quảng Trị) trong tình trạng đau bụng nhiều sau khi bị súng bắn đinh bắn thủng bụng trong lúc làm việc.

Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và phát hiện dị vật là 1 cây đinh xuyên qua thành bụng và đâm trực tiếp vào ruột non, có nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và biến chứng nặng nếu không được xử lý kịp thời.

Các y bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu, tiến hành lấy dị vật, khâu lỗ thủng ruột non, đồng thời khâu phục hồi thành bụng. Sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và hiện đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Theo các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, ca bệnh trên được đưa đi nhập viện sớm, nên chưa ghi nhận thức ăn hay dịch tiêu hóa tràn ra ngoài và không phát hiện các tổn thương đại tràng.

Khám phá thêm chủ đề

