Nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Minh Hải
Minh Hải
14/01/2026 15:18 GMT+7

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, tài xế điều khiển xe khách và một tài xế xe đầu kéo đã không chú ý quan sát phía trước dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn, làm 4 người chết và 6 người bị thương trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 14.1 trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45, qua địa phận xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) khiến 4 người chết, 6 người bị thương, các cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do các tài xế thiếu quan sát.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.T.V

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do tài xế Phan Văn Trường (40 tuổi, ngụ thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển số 38C-229.33, và tài xế Trịnh Khắc Hưng (37 tuổi, ngụ thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 36C-111.46 đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn, gây hậu quả lớn về người và tài sản.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 ngày 14,1, làn đường hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, tại Km334+300 cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45, thuộc thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến).

Thời điểm trên, tài xế Phan Văn Trường điều khiển xe khách loại 16 chỗ, trên xe chở 9 hành khách (cả anh Trường là 10 người trên xe; đều quê ở Hà Tĩnh) đã đâm vào phía sau bên trái thành thùng rơ-mooc của xe ô tô tải đầu kéo biển số 35A-463.11 đang dừng đỗ do đoạn đường phía trước có vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng CSGT xử lý.

Tiếp đó, xe ô tô đầu kéo biển số 36C-111.46 do tài xế Trịnh Khắc Hưng điều khiển đâm vào phần hông của xe khách, và thành thùng xe ô tô đầu kéo biển số 35A-463.11.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người chết, 6 người bị thương (đều là người trên xe khách, và đều ngụ xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh). Trong đó, 4 người chết gồm: ông Phan Văn Nhân (60 tuổi), Võ Đặng Quang Anh (18 tuổi), Hoàng Bá An (50 tuổi), Trịnh Văn Quyền (64 tuổi).

6 người bị thường, gồm: tài xế Phan Văn Trường, ông Đặng Văn Hòa (64 tuổi, chấn thương sọ não, gãy tay chân), Đặng Văn Nga (69 tuổi, gãy 1/3 xương gò má trái, vết thương ở bàn chân), Thái Văn Anh (58 tuổi, gãy xương cẳng tay phải), Trần Khánh Lâm (56 tuổi, gãy xương hàm trên), Đặng Văn Hùng (54 tuổi, chấn thương phần mềm hàm dưới).

Vụ tai nạn còn khiến cả 3 xe ô tô bị hư hỏng tổng giá trị tài sản hư hỏng ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Sáng 14.1, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến hỏi thăm, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện và thân nhân các nạn nhân có người tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

