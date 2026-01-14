4 người chết, 6 người bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc

Ngày 14.1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng 3 giờ 40 ngày 14.1, tại Km334+300 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.T.V

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, xe khách (loại 15 chỗ ngồi) biển kiểm soát 38C - 229.33 do tài xế P.V.T (40 tuổi, ngụ xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở 11 người, lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình đã va chạm với 2 xe tải đầu kéo lưu thông cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người chết và 6 người bị thương. Tại hiện trường, cả 3 xe ô tô đều hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.