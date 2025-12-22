Khởi tố 5 bị can trong vụ tai nạn điện khiến 1 người chết tại Nha Trang

Theo đó, 3 bị can trong vụ tai nạn điện nói trên bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực, gồm: bà Hoàng Thu Hồng (68 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; ông Nguyễn Thanh Bình (44 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; và ông Trần Anh Vũ (35 tuổi), chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Hai bị can còn lại là Phan Ngọc Thành (54 tuổi) và Nguyễn Như Khôi (46 tuổi), công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

5 bị can trong vụ tai nạn điện tại Nha Trang bị khởi tố ẢNH: C.A

Trong số này, bị can Hoàng Thu Hồng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 4 bị can còn lại bị bắt tạm giam. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND khu vực 1 (Viện KSND tỉnh Khánh Hòa) phê chuẩn.

Trước đó, tối 7.12, anh Nguyễn Xuân Việt (34 tuổi, ở xã Diên Điền, Khánh Hòa) tử vong do điện giật tại trụ điện số 17 trên tuyến đường dây trung thế 473-ĐĐE, thuộc P.Tây Nha Trang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thi công, bàn giao và vận hành lưới điện tại khu vực xảy ra tai nạn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình tổ chức thi công và vận hành lưới điện, một số cá nhân thuộc đơn vị thi công và đơn vị quản lý lưới điện không tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định về an toàn lao động và an toàn vận hành công trình điện lực, dẫn đến hậu quả chết người.

Chiều 15.12, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, cho biết nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn điện nói trên dù mặc áo cam nhưng không phải là người lao động của công ty.

Theo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, ngày 7.12, ngành điện cắt điện từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 để phục vụ đơn vị thi công di dời, xây lắp lưới điện phục vụ dự án giao thông tại khu vực P.Bắc Nha Trang. Đến 18 giờ 48, đơn vị thi công đã ký biên bản bàn giao hiện trường và rút người khỏi khu vực, sau đó ngành điện thực hiện đóng điện trở lại theo quy định thì xảy ra tai nạn.



