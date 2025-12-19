Khánh Hòa hướng tới trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Ngày 19.12, tại Champa Island Nha Trang, P.Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế". Tham dự có ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia; Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng hơn 300 chuyên gia, doanh nghiệp.

Tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu gần 200 đảo, 4 vịnh: Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy, 4 di sản UNESCO và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu gần 200 đảo, 4 vịnh: Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy, 4 di sản UNESCO ẢNH: B.D

Lợi thế độc đáo từ biển đến văn hóa

PGS-TS Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, nhận định Khánh Hòa sở hữu nhiều tiềm năng nổi trội nhờ hệ thống tài nguyên biển - đảo đặc sắc, di sản văn hóa Chăm độc đáo và vị trí chiến lược trong liên kết vùng. Sau hợp nhất, tỉnh mở rộng không gian phát triển với diện tích tự nhiên hơn 8.556 km², dân số khoảng 2.2 triệu người, hơn 200 đảo ven bờ và quần đảo Trường Sa. Tuyến ven biển Cam Ranh - Vĩnh Hy được đánh giá là một trong những tuyến đẹp nhất cả nước.

Bên cạnh du lịch biển, Khánh Hòa có tiềm năng về du lịch văn hóa với không gian văn hóa Chăm và hệ thống tháp Chăm tiêu biểu như Ponagar, Po Klong Garai. Ông Phạm Trung Lương khẳng định, du lịch Khánh Hòa có khả năng lan tỏa, thúc đẩy phát triển du lịch toàn vùng miền Trung - Tây nguyên. Tuy nhiên, vai trò "hạt nhân", "dẫn dắt" của Khánh Hòa với tư cách "Cửa đến - Điểm đến" du lịch cấp vùng và cấp khu vực chưa được phát huy rõ nét. Kinh tế đêm và các sản phẩm vui chơi, giải trí quy mô lớn chưa phát triển tương xứng.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc Hội

PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, Phó chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, cho rằng sau sáp nhập, Khánh Hòa có diện tích vùng biển mở rộng theo "cấp số cộng", nhưng kỳ vọng kinh tế biển nói chung và du lịch biển, đảo nói riêng sẽ bứt phá theo "cấp số nhân". Vùng biển Khánh Hòa nằm trong "tiểu Tam giác san hô" nam Biển Đông với khoảng 517 loài san hô, gần bằng mức độ đa dạng của Tam giác San hô Quốc tế (566 loài). Đây chính là nền tảng cho nghề cá ở Biển Đông, và có nghề cá thì có du lịch.

Ông Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh việc phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển. Hệ sinh thái rạn san hô, các khu bảo tồn như Hòn Bà, vịnh Nha Trang không chỉ là tài sản thiên nhiên mà còn là nền tảng của kinh tế xanh. Du lịch biển đảo cần kết nối mật thiết với nuôi trồng thủy sản trên biển, văn hóa biển đặc trưng và các dịch vụ logistics hiện đại.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa Cung Quỳnh Anh cho biết, đến 2030 Khánh Hòa phấn đấu đón 31.6 triệu lượt khách, trong đó 10.5 triệu lượt quốc tế. Tỉnh định hướng phát triển du lịch theo 4 trụ cột: biển đảo, văn hóa, sinh thái và đô thị thông minh, đồng thời triển khai các giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm, chuyển đổi số, hoàn thiện quy hoạch và liên kết vùng.

Khánh Hòa là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế trong nhiều năm qua

Tái cấu trúc mô hình theo hướng bền vững

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia đã đề xuất 3 giải pháp then chốt. Thứ nhất, nâng cấp sân bay quốc tế Cam Ranh, hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay Cam Lâm có tầm vóc quốc tế, đầu tư bến cảng du thuyền đẳng cấp và hệ thống cao tốc kết nối đồng bộ. Thứ hai, phát triển sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế của 4 vịnh chủ đạo, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh với sản phẩm sáng tạo cao, đa dạng trải nghiệm theo mùa và thời gian để khắc phục tính mùa vụ. Thứ ba, xây dựng thương hiệu với thông điệp truyền thông quốc tế như "Khánh Hòa - thiên đường biển của châu Á" hay "Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế - du lịch xanh".

Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội, nhận định Khánh Hòa đang vướng mắc về thể chế, chồng chéo pháp luật trong quản lý tài nguyên biển đảo, hạn chế phân cấp và thiếu cơ chế cho các loại hình du lịch mới. Ông đề nghị Khánh Hòa chủ động đề xuất các mô hình thí điểm, tập trung phát triển ba khu vực chiến lược Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong, hướng tới xây dựng Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch biển đảo quốc tế.

Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phân tích, Khánh Hòa hội tụ đầy đủ điều kiện hiếm có để du lịch trở thành cực tăng trưởng thực thụ với tài nguyên biển đảo đặc sắc, vị trí chiến lược trên trục giao thương quốc tế và sự kết nối liền mạch giữa biển - rừng - di sản - đô thị. Ông nhấn mạnh vấn đề không chỉ là tăng lượng khách hay doanh thu mà cốt lõi là tái cấu trúc mô hình phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và có khả năng lan tỏa. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, từ phát triển sản phẩm đặc thù, thu hút đầu tư chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số cho tới việc bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn tài nguyên và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Với không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, hệ thống tài nguyên biển - đảo vào loại đặc sắc bậc nhất khu vực, cùng quyết tâm chính trị rõ ràng trong việc tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, du lịch Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội bứt phá mang tính bước ngoặt, khẳng định vị thế vai trò "đầu tàu" du lịch của miền Trung - Tây nguyên, hướng đến trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc tế.