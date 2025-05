Khởi tố tài xế không bằng lái, dương tính ma túy, chống đối CSGT

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Bị can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra ẢNH: T.L

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 27.3, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tài xế Nguyễn Văn Hùng đang điều khiển ô tô đầu kéo BS 37C-168.56 kéo theo rơ moóc 37R-005.13 di chuyển từ Km5 cao tốc Cam Lộ – La Sơn vào đến QL9 đoạn qua địa phận xã Cam Hiếu (H.Cam Lộ, Quảng Trị).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hùng điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, dương tính với chất ma túy và đi vào đường cấm. Dù tổ tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe, Hùng vẫn không chấp hành, thậm chí còn điều khiển phương tiện lao về phía tổ công tác, sử dụng lời lẽ đe dọa, thách thức, có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ.

Hiện tại, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.