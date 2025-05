Mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Khởi tố vụ án sản xuất hàng giả

Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, liên quan các sản phẩm gia đình Đoàn Di Băng bị kiểm tra, thu hồi vừa qua.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, có hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917, Nguyễn Trãi, P.14, Q.5, TP.HCM) với sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được đăng ký có thành phần chống nắng ghi trên bao bì là SPF 50, tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm số 0027/VKN-KTMP2025 ngày 28.4.2025 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được thu mẫu trực tiếp tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai thì chỉ số chống nắng SPF là 2,4, chỉ đạt 4,8% so với chỉ số SPF đã được đăng ký và ghi trên bao bì của sản phẩm là 50.

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 của Chính phủ, thì sản phẩm kem chống nắng trên có định lượng chất chính (SPF) tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa dưới 70%, được xác định là hàng giả.

Về số lượng sản phẩm của lô hàng mà Công ty EBC đã sản xuất và chuyển giao cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group để bán ra thị trường là 1.652 sản phẩm, với đơn giá là 99.000 đồng/sản phẩm, tương đương tổng giá trị là 163.548.000 đồng, có dấu hiệu tội phạm: "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.



Trước đó, ngày 24.5, Sở Y tế cùng với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai rà soát 2 sản phẩm, gồm: dầu gội Hanayuki Shampoo và kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Sau khi rà soát, đánh giá lại vụ việc, 2 bên cùng thống nhất với nhiều nội dung.

Cụ thể, sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (Chai 300 gam, Số lô: 0010125, NSX: 050125, HSD: 040127) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật; phát hiện chất bảo quản 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp.

Tổng giá trị xuất xưởng là gần 338 triệu đồng (3.840 chai x 88.000 đồng), hiện công ty đã thu hồi được 1.734 chai.

Đối với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body (Hộp tuýp 100g, Số lô: 0010125, NSX: 060125, HSD: 050127) có chỉ số chống nắng ghi trên nhãn SPF 50 không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử SPF 2,4 (dưới 70% công dụng của sản phẩm ghi trên nhãn).

Tổng giá trị xuất xưởng hơn 163 triệu đồng (1.652 hộp x 99.000 đồng); hiện công ty đang thu hồi sản phẩm trên thị trường.

Xác định có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định "tội sản xuất, buôn bán hàng giả" và điểm b khoản 7 điều 3 Nghị định số 98 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vào ngày 26.5, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến PC03 Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.