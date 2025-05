Khởi tố 4 bị can buôn bán hàng ngàn sản phẩm kem đánh răng, dầu gội giả

Ngày 27.5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội buôn bán hàng giả.



4 bị can gồm: Phạm Thị Sáng (63 tuổi, ngụ H.Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Dung (48 tuổi), Phạm Thị Phương (50 tuổi), Hoàng Văn Thái (34 tuổi), đều ngụ xã Diễn Kim, H.Diễn Châu, Nghệ An.

Các bị can bị khởi tố về tội buôn bán hàng giả ẢNH: C.A

Trước đó, qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện xe tải do một tài xế ngụ H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) điều khiển, trên xe có hơn 400.000 gói dầu gội đầu mang các nhãn hiệu nổi tiếng, 6.000 gói nước xả vải nhãn hiệu Comfort, gần 1.300 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu Sensodyne, Close up và 63.520 chiếc bút viết.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận được Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Phương và Hoàng Văn Thái thuê vận chuyển từ H.Gia Lâm (Hà Nội) về xã Diễn Kim (H.Diễn Châu). Số hàng hóa này không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn.

Lực lượng công an kiểm tra hàng giả bị phát hiện ẢNH: C.A

Tiếp tục điều tra, cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Sáng là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Số hàng giả được Phạm Thị Sáng mua lại của các đầu nậu ở các tỉnh phía bắc rồi đưa về bán lại cho Dung, Phương, Thái để 3 người này mang đi tiêu thụ.

Khám xét chỗ ở của Dung, cơ quan chức năng thu giữ thêm 3.356 gói dầu gội giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Bước đầu, các bị can khai nhận, biết số hàng hóa này là hàng giả nhãn hiệu, kém chất lượng nhưng vẫn mua về để mang đến các huyện miền núi bán để kiếm lời.