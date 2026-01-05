Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 9 người trong vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/01/2026 21:37 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã mở đợt kiểm tra, đình chỉ hàng loạt cơ sở công tác xã hội trên địa bàn tỉnh này.

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can liên quan vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đóng trên địa bàn P.An Sinh (Quảng Ninh).

Khởi tố 9 người trong vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

ẢNH: N.T

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân là Phạm Hải Nam (17 tuổi, trú P.Hà Lầm, Quảng Ninh), được gia đình đưa đến Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21.12.2025, để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày sau, Nam đã tử vong.

Cụ thể, sáng 23.12.2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, giữa học viên Phạm Hải Nam và một số người tại trung tâm phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Sau đó, Nam có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến chiều cùng ngày, gia đình đưa Nam về nhà, song nạn nhân đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. 

Khởi tố 9 người trong vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở tại P.Hạ Long bị đình chỉ hoạt động

ẢNH: N.T

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Văn Hải, để điều tra về tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự; khởi tố Nguyễn Xuân Khải theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải. Đối với Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. 

Liên quan công tác quản lý các cơ sở công tác xã hội, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 1 và cơ sở 2); tạm dừng hoạt động 4 trung tâm khác do chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

Tin liên quan

Đình chỉ trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh sau vụ học viên tử vong

Đình chỉ trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh sau vụ học viên tử vong

Sau vụ một học viên 17 tuổi tử vong chỉ 2 ngày sau khi nhập học, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Quảng Ninh Trung tâm công tác xã hội Hải Hà Viện KSND khu vực 5 Công an tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận