Khởi tố 9 người trong vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can liên quan vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đóng trên địa bàn P.An Sinh (Quảng Ninh).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ẢNH: N.T

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân là Phạm Hải Nam (17 tuổi, trú P.Hà Lầm, Quảng Ninh), được gia đình đưa đến Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21.12.2025, để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày sau, Nam đã tử vong.

Cụ thể, sáng 23.12.2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, giữa học viên Phạm Hải Nam và một số người tại trung tâm phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Sau đó, Nam có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến chiều cùng ngày, gia đình đưa Nam về nhà, song nạn nhân đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở tại P.Hạ Long bị đình chỉ hoạt động ẢNH: N.T

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Văn Hải, để điều tra về tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự; khởi tố Nguyễn Xuân Khải theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải. Đối với Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Liên quan công tác quản lý các cơ sở công tác xã hội, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 1 và cơ sở 2); tạm dừng hoạt động 4 trung tâm khác do chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.