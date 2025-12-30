Lời kể của nhân chứng vụ học viên trung tâm công tác xã hội tử vong

Sau khi chứng kiến bạn mình bị đánh đập dã man, một học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (P.An Sinh, Quảng Ninh) đến giờ vẫn ám ảnh. Gia đình học viên chứng kiến và nạn nhân tử vong đang mong chờ cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.



Em V.T.Q bìa phải cùng bố thuật lại sự việc nạn nhân bị đánh đập tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ẢNH: N.H

Nhân chứng là em V.T.Q, hiện là học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở P.An Sinh). Theo lời kể của Q., mâu thuẫn bắt đầu phát sinh ngay từ khi nạn nhân P.H.N. mới được đưa vào lớp. Một số học viên lớn hơn, được giao phụ trách lớp, có biểu hiện muốn "dằn mặt" nhưng vấp phải sự chống đối của nạn nhân, dẫn tới căng thẳng.

Đỉnh điểm xảy ra vào sáng 23.12, khi các học viên được tổ chức lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc. Tại đây, mâu thuẫn tiếp tục bùng phát và dẫn đến xô xát giữa nạn nhân với một nhóm học viên khác.

Theo em V.T.Q., sau sự việc trên, nạn nhân bị đưa về phòng số 4 của trung tâm. Tại đây, khoảng 6 - 7 học viên đã trói tay nạn nhân và dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào tay, người. Một số học viên khác tham gia đấm, đá vào lưng và ngực. Nhiều người có mặt nhưng không dám can ngăn.

Thi thể nạn nhân đầy những vết bầm tím do bị đánh đập dã man ẢNH: GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP

"Khi em đi lao động về thì thấy N. bị đánh. Ai đứng ra can cũng sẽ bị đánh như vậy. Khoảng hơn 10 giờ, thầy giáo đến thì mọi người mới dừng lại và hô hấp nhân tạo, nhưng N. không tỉnh", em V.T.Q. kể và cho biết, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, bố ruột của em V.T.Q. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã đưa khoảng 80 học viên lên 3 xe ô tô, chở đi nhiều nơi khác nhau. Gia đình phải tìm kiếm nhiều giờ và chỉ đón được em V.T.Q. vào nửa đêm rạng sáng 24.12 tại một kho xưởng ở khu vực Đèo Bụt, P.Quang Hanh, cách trung tâm gần 70 km.

"Gia đình đồng ý để cháu Q. cung cấp thông tin, làm nhân chứng với mong muốn sự việc được làm rõ, không bỏ lọt tình tiết nào liên quan. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng mở rộng điều tra thêm các vụ việc khác", bố em V.T.Q. nói.

Toàn bộ thông tin do nhân chứng cung cấp đã được gia đình nạn nhân chuyển đến cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan đang tập trung điều tra toàn bộ diễn biến vụ việc, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan cũng như công tác quản lý, giám sát tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 23.12, UBND P.An Sinh nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), đóng tại khu phố Trại Lốc. Nạn nhân là N.H.N (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm), mới nhập học tại trung tâm từ ngày 21.12.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của học viên N.H.N; đồng thời xem xét trách nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động của trung tâm này theo quy định pháp luật.

Hiện, Sở Y tế Quảng Ninh cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm này để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là đơn vị tư nhân, có 2 cơ sở, một ở khu Hồng Hà 6, P.Hạ Long, Quảng Ninh và một ở khu Trại Lốc, P.An Sinh, tỉnh Quảng Ninh (cơ sở 2). Trung tâm này được giới thiệu là nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game, thuốc lá điện tử...