Thời sự

Đình chỉ trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh sau vụ học viên tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
27/12/2025 13:33 GMT+7

Sau vụ một học viên 17 tuổi tử vong chỉ 2 ngày sau khi nhập học, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Ngày 27.12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (P.An Sinh) đã bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra, sau vụ một học viên tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học.

Đình chỉ trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh sau vụ học viên tử vong - Ảnh 1.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cơ sở tại P.An Sinh, bị đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra

ẢNH: L.N.H

Ông Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, sáng nay cho biết, đơn vị đã có quyết định dừng hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo ông Lê Minh Sơn, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà thuộc tư nhân, có 2 cơ sở, một ở khu Hồng Hà 6, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và một ở khu phố Trại Lốc, P.An Sinh, tỉnh Quảng Ninh (cơ sở 2).

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 23.12, UBND P.An Sinh nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), đóng tại khu phố Trại Lốc. Nạn nhân là N.H.N (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm), mới nhập học tại trung tâm từ ngày 21.12.

Đình chỉ trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh sau vụ học viên tử vong - Ảnh 2.

Vết bầm tím xuất hiện trên thi thể nạn nhân

ẢNH GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, sáng cùng ngày (23.12), trung tâm tổ chức cho một số học viên nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc. Trong quá trình này, N.H.N xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một số học viên khác. Sau đó, học viên N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, trung tâm đã phối hợp với gia đình đưa N. về nhà riêng tại P.Hà Lầm. Sau đó, học viên N. tử vong tại nhà.

Gia đình nạn nhân cho biết đã tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội để điều trị chứng nghiện thuốc lá điện tử và gửi con vào trung tâm với chi phí khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, kỳ vọng con có môi trường giáo dục phù hợp hơn.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày nhập học, gia đình nhận tin dữ. Người thân nạn nhân cho rằng còn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ, bày tỏ đau xót và bức xúc, đề nghị các cơ quan chức năng điều tra toàn diện, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của học viên N.H.N; đồng thời xem xét trách nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động của trung tâm này theo quy định pháp luật.

