Quảng Ninh: Xô xát ở trung tâm công tác xã hội, một học viên tử vong

Ngày 24.12, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường An Sinh (Quảng Ninh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2).

Nhiều vết bầm tím trên thi thể nạn nhân ẢNH GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23.12, Công an P.An Sinh nhận được tin báo về việc xảy ra xô xát giữa các học viên tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, khu phố Trại Lốc, P.An Sinh).

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng cùng ngày, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà tổ chức cho các học viên lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc. Trong quá trình lao động, học viên P.H.N. (17 tuổi, trú P.Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một số học viên khác. Được biết, học viên này mới được tiếp nhận vào trung tâm từ ngày 21.12.

Vụ xô xát khiến P.H.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe của nạn nhân diễn biến xấu. Gia đình đã đưa nam sinh về nhà riêng và sau đó nạn nhân tử vong.

Theo lãnh đạo UBND P.An Sinh, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, địa phương phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân trong công tác hậu sự.

"Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin cụ thể", ông Sơn cho biết.