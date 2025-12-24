Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/12/2025 13:09 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

ẢNH: THANH HẢI

Tại hội nghị, Phó giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố các quyết định về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đó có Sở Y tế.

Theo đó, tại Quyết định số 6398, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (51 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất và quá trình công tác của từng cán bộ, đồng thời xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của các sở, ngành, địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, Thành ủy và UBND TP.Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo vừa được điều động, bổ nhiệm.

Ông Thắng đề nghị các cán bộ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc; phát huy năng lực, sở trường; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Trọng Diện là tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vào năm 2018.

Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Tháng 3.2024, bà Hà được điều động, nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban tại Ban Dân nguyện của Quốc hội. Hiện bà Hà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội.

Sau khi bà Hà nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội cho đến nay. Như vậy, sau gần 2 năm chưa có giám đốc thì đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã chính thức có giám đốc mới.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Sở y tế giám đốc sở Quảng Ninh Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Trọng Diện
