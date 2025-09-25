Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khởi công bệnh viện 4.500 tỉ, quy mô 1.000 giường ở Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
25/09/2025 12:12 GMT+7

Sáng 25.9, tại P.Yên Sở (Hà Nội) diễn ra lễ khởi công Bệnh viện quốc tế AEGIS, tổng mức đầu tư 4.500 tỉ đồng, đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh.

Lễ khởi công dự án Bệnh viện quốc tế AEGIS do Công ty TNHH T'Hospital phối hợp Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tổ chức.

Khởi công bệnh viện 4.500 tỉ, quy mô 1.000 giường ở Hà Nội - Ảnh 1.

Phối cảnh Bệnh viện quốc tế AEGIS

ẢNH CHỤP MÀN HINH

Hình mẫu cho chủ trương khuyến khích phát triển bệnh viện tư nhân  

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ sự ấn tượng trước tầm nhìn của những người cống hiến tạo nên Bệnh viện quốc tế AEGIS, nơi bệnh viện - khách sạn - trung tâm nghiên cứu - khu chuyên gia cùng tồn tại trong một tổng thể đồng bộ, gắn kết và hướng đến một mục tiêu nâng tầm sức khỏe con người một cách toàn diện, bền vững và cá thể hóa.

Khởi công bệnh viện 4.500 tỉ, quy mô 1.000 giường ở Hà Nội - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Thuấn, sự kiện Bệnh viện quốc tế AEGIS được khởi công là hình mẫu sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc khuyến khích xã hội hóa y tế, thúc đẩy hợp tác công - tư và phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện tư nhân chất lượng cao.

Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 72 do Tổng Bí thư Tô Lâm ban hành đã khẳng định đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế, là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực hệ thống y tế Việt Nam, góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Lễ khởi công hôm nay không chỉ đánh dấu sự khởi đầu một công trình y tế hiện đại, mà còn góp thêm một viên gạch ý nghĩa vào hành trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Việt Nam", ông Thuấn nhấn mạnh.

Đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh

Trước đó, phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Tổng công ty VINACONEX, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện quốc tế AEGIS, cho biết với tổng mức đầu tư 4.500 tỉ đồng, bệnh viện gồm 2 tòa tháp 26 tầng với 4 tầng hầm và 1 khối nhà đa năng 8 tầng. Với tổng diện tích sàn xây dựng 287.000 m2, đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh, Bệnh viện quốc tế AEGIS được định vị để trở thành một trong những tổ hợp y tế tư nhân có quy mô lớn tại Việt Nam.

Bệnh viện AEGIS được xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh với đầy đủ các chuyên khoa, các trung tâm mũi nhọn như: Trung tâm ung bướu chính xác, Trung tâm tim mạch - hô hấp, Trung tâm cơ xương khớp và phục hồi chức năng, Trung tâm sản - phụ khoa - nhi khoa và hỗ trợ sinh sản IVF, Trung tâm chỉnh hình thẩm mỹ và y học tái tạo, Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm xét nghiệm sinh học phân tử…

Khởi công bệnh viện 4.500 tỉ, quy mô 1.000 giường ở Hà Nội - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chủ tịch HĐQT Bệnh viện quốc tế AEGIS cho biết, sau khi hoàn thành, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân thủ đô và các vùng lân cận, trở thành nguồn lực mới trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Tại lễ khởi công, đại diện phía bệnh viện đã ký kết hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn, Trường ĐH Y Hà Nội… và các viện nghiên cứu, tổ chức y tế trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản.

Khám phá thêm chủ đề

