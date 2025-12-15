Chiều 15.12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri với 9 xã thuộc địa bàn 2 Mê Linh, Sóc Sơn (cũ) để thông tin về kết quả kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại trụ sở HĐND - UBND xã Sóc Sơn và kết nối trực tuyến tới 8 xã khác gồm: Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh.

Tại hội nghị, ông Thanh cho biết đây là buổi tiếp xúc rất đặc biệt vì là kỳ cuối của Quốc hội khóa XV, nhưng thực ra là kỳ chuyển tiếp khi cả nước chuyển sang thế phát triển mạnh mẽ hơn. Tại kỳ họp này, rất nhiều luật và nghị quyết được thông qua.

Cạnh đó, theo ông Thanh, từ chỗ thể chế từng được nhìn nhận là "điểm nghẽn", "điểm yếu", nay đã trở thành điểm mạnh sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66, để cả nước có cơ hội tăng tốc, phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới.

"Điều này được thể hiện ngay trong kỳ họp thứ 10, khối lượng luật rất lớn. Đặc biệt là tinh thần chuyển tải trong rất nhiều điều luật quan trọng, sát với thực tiễn hơn, sát với hơi thở cuộc sống hơn và gần với nguyện vọng của người dân hơn", ông Thanh nói.

Hà Nội đang có đội ngũ cán bộ hùng hậu, tinh nhuệ

Chia sẻ ở góc độ cá nhân, ông Thanh cho biết mình ứng cử và trở thành đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, sau đó chuyển về Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội. Sau 3 năm 4 tháng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII.

Lãnh đạo các xã tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 10 ẢNH: TÙNG TRỌNG

Theo ông Thanh, ở thời điểm về tiếp xúc cử tri ở Hà Nội (năm 2022), ông thấy rất nhiều cán bộ không dám đề xuất, không mạnh dạn đề xuất hoặc không mạnh dạn nêu ý kiến vì "rất nhiều lý do".

Nhưng có một điểm đáng mừng là sau thời gian đó, Hà Nội nói chung và đặc biệt là đội ngũ cán bộ các sở, ngành và các xã, phường đã rất mạnh dạn, quyết liệt, dám đề xuất trong công việc.

Ông Thanh đánh giá, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội có một hệ thống cơ chế "mạnh nhất từ trước đến nay". "Tất cả thẩm quyền, Quốc hội đã trao về cho HĐND thành phố. Tức là chúng ta đã dũng cảm đề xuất và cũng được Quốc hội tin tưởng giao cho việc đó, cả hệ thống chính trị giao cho", ông Thanh nói.

Ông Thanh cho biết thêm, chưa bao giờ Hà Nội có một đội ngũ cán bộ hùng hậu, tinh nhuệ như bây giờ. Hiện, mọi việc được cán bộ làm rất nhanh.

Ngoài ra, cũng chưa bao giờ có Hà Nội sự đồng thuận của người dân cao như hiện tại. Theo đó, người dân biết chia sẻ với chính quyền những lúc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Người dân cũng biết động viên chính quyền, động viên cán bộ vững vàng đi lên. Biểu hiện cao nhất là ở sự kiện A80, đó là sự đoàn kết, an toàn, sẻ chia.

Với những thuận lợi này, ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ niềm tin Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng như mong muốn, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự xã hội.

Ông Thanh chia sẻ, dù ở cương vị nào ông cũng là công dân thủ đô, được học hỏi rất nhiều, được trưởng thành rất nhiều từ Hà Nội.