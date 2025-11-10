Ông Trần Sỹ Thanh: Công việc của Hà Nội vô cùng lớn, vô cùng khó

Chiều 10.11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ được Trung ương điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới tại các cơ quan Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: HỮU THẮNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, hơn 3 năm 4 tháng, nhưng là một vinh dự lớn lao, là "trường học thực tiễn" phong phú và là những ký ức không thể nào quên.

"Mỗi ngày công tác ở thủ đô, tôi luôn cảm nhận rất rõ sức nặng trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân… Đồng thời cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị", ông Thanh nói.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Thanh cho biết, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương được củng cố; tinh thần nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao; phương thức lãnh đạo từng bước đổi mới, quyết liệt, gần dân, sát dân…

Những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị.

Được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời cho biết đây cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Thanh nhấn mạnh, dù ở bất cứ cương vị nào, ông luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó đặc biệt, là mái nhà thân yêu đã cho ông nhiều tình cảm, sự ủng hộ và trải nghiệm quý giá; là nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

"Luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất"

Trên cương vị mới là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Thanh khẳng định sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, dấn thân, đổi mới, sáng tạo; tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Tôi sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển thủ đô", ông Thanh nhấn mạnh.

Sau khi chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị chỉ định, điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Thanh chia sẻ thêm rằng, công việc của Hà Nội "vô cùng lớn, vô cùng khó, không được dừng, không có ngày nghỉ".

Vì vậy, ông Thanh mong Đảng bộ TP.Hà Nội và nhân dân thủ đô trước đây ủng hộ nguyên lãnh đạo thành phố như thế nào thì bây giờ ủng hộ như thế và nhiều hơn thế, để Hà Nội thật sự có bước chuyển mình quan trọng, xứng đáng với sự tin cậy, mong đợi của nhân dân, chính quyền, và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Trước đó, ngày 5.11, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, thay ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông Nguyễn Duy Ngọc trước đó được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.