Vỡ sọ, dập não sau xô xát, nam thanh niên được cứu sống đầy ngoạn mục

Anh S.T (35 tuổi), bị đánh bằng vật cứng gây chảy máu đầu và đã được sơ cứu tại bệnh viện địa phương. Tưởng chừng sức khỏe đã ổn định thì vài ngày sau bất ngờ vết thương tiếp tục chảy máu. Anh bắt đầu có biểu hiện rối loạn hành vi và cảm xúc, liên tục kêu than vì đau đầu dữ dội.

Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, gia đình quyết định vượt hàng trăm cây số, đưa anh S.T đến Bệnh viện Nam Sài Gòn (https://benhviennamsaigon.com/), nơi có chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống chuyên điều trị các ca chấn thương sọ não phức tạp.

Tại đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh bằng CT cho thấy, anh S.T bị lún sọ trán hai bên, dập xuất huyết não thùy trán phải và tụ khí sọ não. Sau khi đánh giá toàn diện, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm - bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống cho biết: ‘Tình trạng của người bệnh rất nghiêm trọng, cần được phẫu thuật cấp cứu vùng sọ não trước khi xuất hiện biến chứng thần kinh nguy hiểm như: rối loạn hành vi, suy giảm trí nhớ, viêm màng não, sốc nhiễm trùng hoặc áp xe não, thậm chí là tử vong’.

Kiểm tra vết thương rất dài trên đầu bằng CT Scans, các bác sĩ cho biết nạn nhân bị lún sọ trán hai bên, dập xuất huyết não thùy trán phải và tụ khí sọ não. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay lập tức, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, gồm BS.CKI Nguyễn Hải Tâm và ThS.BS Dương Đức Anh, cùng khoa Gây mê hồi sức, đã khẩn cấp tiến hành phẫu thuật cứu sống người bệnh. Khi tiếp cận vị trí sọ lún, ê-kíp ghi nhận mô não có lẫn nhiều dị vật, màng cứng rách dài, nhiều mảnh xương vỡ cắm sâu trong tổ chức não kèm ổ não dập nát, cho thấy mức độ tổn thương phức tạp, cần được can thiệp ngay để tránh biến chứng thần kinh nguy hiểm.

Ca mổ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng thao tác và khả năng phối hợp nhịp nhàng của toàn ê-kíp. Nhờ kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, các dị vật được lấy ra hoàn toàn, vùng não dập và máu tụ được xử lý triệt để. Sau đó, ê-kíp tiến hành khâu vá và treo màng cứng, bơm rửa - cầm máu toàn bộ vùng phẫu thuật, đồng thời đặt dẫn lưu dưới da để kiểm soát dịch, phòng ngừa nhiễm trùng sau mổ.

Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Các chỉ số sinh hiệu dần ổn định, anh S.T tỉnh táo trở lại sau vài ngày, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh khu trú đáng kể và được xuất viện với sức khỏe ổn định sau 7 ngày điều trị.

Sau phẫu thuật, phần sọ lún, não dập và máu tụ đã được lấy sạch, không còn dấu hiệu của tụ khí nội sọ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, chấn thương sọ não hở do vật cứng, sắc nhọn hoặc va đập mạnh là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tụ khí nội sọ, nhiễm trùng, viêm màng não và các biến chứng thần kinh nặng nề nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, người bị thương ở vùng đầu cần sớm được đưa đến bệnh viện có chuyên khoa Thần kinh để kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần sẵn sàng cao độ của đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong việc xử trí các ca chấn thương sọ não phức tạp. Bên cạnh đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật thần kinh cấp cứu, bệnh viện còn được trang bị hệ thống chẩn đoán - điều trị hiện đại và quy trình phối hợp liên chuyên khoa nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả cứu chữa cho người bệnh.