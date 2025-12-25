Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh: Tạm giữ nhiều người liên quan

Lã Nghĩa Hiếu
25/12/2025 19:12 GMT+7

Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều người để điều tra vụ một học viên 17 tuổi bị tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (P.An Sinh, Quảng Ninh).

Ngày 25.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc học viên 17 tuổi tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân là P.H.N. (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà nhập học ngày 21.12. 

Sau khi nhập học, trong quá trình sinh hoạt, lao động và quản lý nội bộ, học viên này được xác định đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với một số nhân viên quản lý và học viên khác tại trung tâm.

Thi thể nam sinh bị nhiều vết bầm tím trên người

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tối 21.12 đến sáng 23.12, em P.H.N. bị nhiều người tại trung tâm dùng các vật cứng tác động vào cơ thể tại khu vực sinh hoạt và khu làm việc.

Đến sáng 23.12, P.H.N. có biểu hiện mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, nạn nhân được gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Ninh. Các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Căn cứ tài liệu ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người, gồm một số nhân viên quản lý và học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, để điều tra làm rõ hành vi, vai trò, mức độ liên quan của từng người trong vụ việc.


