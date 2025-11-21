Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/11/2025 16:05 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 21.11, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, đại diện Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về việc điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Thượng tá Cù Quốc Thắng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó cục Trưởng Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Lạng Sơn trong suốt thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng khẳng định, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này là những cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (45 tuổi, quê Hà Tĩnh). Trước khi về công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, trong đó có hơn 7 năm giữ chức vụ trưởng phòng đơn vị trinh sát.

Tháng 5.2022, đại tá Nguyễn Tiến Trung được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Tháng 12.2024, đại tá Nguyễn Tiến Trung được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Tháng 7.2025, ông Trung được phong quân hàm thiếu tướng.

Tin liên quan

Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Cục phó Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an Vũ Thanh Tùng vừa được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm Công an tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận