Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Sáng 21.11, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.



Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, đại diện Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về việc điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tá Cù Quốc Thắng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó cục Trưởng Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Lạng Sơn trong suốt thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng khẳng định, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này là những cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (45 tuổi, quê Hà Tĩnh). Trước khi về công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, trong đó có hơn 7 năm giữ chức vụ trưởng phòng đơn vị trinh sát.



Tháng 5.2022, đại tá Nguyễn Tiến Trung được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Tháng 12.2024, đại tá Nguyễn Tiến Trung được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Tháng 7.2025, ông Trung được phong quân hàm thiếu tướng.