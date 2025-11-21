Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Trần Cường
Trần Cường
21/11/2025 10:43 GMT+7

Cục phó Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an Vũ Thanh Tùng vừa được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 21.11, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn- Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Vũ Thanh Tùng

ẢNH: THANH BÌNH

Thượng tá Vũ Thanh Tùng có quá trình công tác dài trong lực lượng công an nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại C03. Thượng tá Vũ Thanh Tùng được đánh giá cao ở bản lĩnh nghiệp vụ, năng lực điều tra các vụ án phức tạp thuộc lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nhanh chóng nắm bắt công việc tại địa phương.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng nhấn mạnh sẽ quyết tâm cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm; xây dựng lực lượng công an địa phương trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

