Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Trưa 15.1, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin chính thức về vụ 2 người phụ nữ bị sát hại trên địa bàn vào chiều 14.1.



Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 13 giờ ngày 14.1, người dân phát hiện chị B.T.T.L (20 tuổi, quê tại xã Đại Đồng, Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh, Hưng Yên).

Chiếc xe máy của chị L. nghi phạm bỏ lại tại Bắc Ninh ẢNH: CACC

15 phút sau, Công an xã Lạc Đạo (Hưng Yên) nhận tin báo về việc khoảng 5 phút trước, bà N.T.X (44 tuổi, trú xã Lạc Đạo) đang lái xe máy lưu thông ở thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo) thì bị một người đàn ông chặn lại. Bà X. chạy vào nhà dân gần đó thì bị người này đuổi theo, dùng dao đâm trọng thương.

Thời điểm gây án, nghi phạm lái xe máy giống với chiếc xe của chị L. Sau khi đâm bà X. nghi phạm lấy túi màu trắng treo ở xe của nạn nhân rồi bỏ chạy. Bà X. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan điều tra ẢNH: CACC

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nghi phạm là Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo), đã có tiền sử sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo truy tìm, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các tỉnh lân cận huy động lực lượng để truy bắt.

Khoảng 8 giờ 20 ngày 15.1, biết không thể bỏ trốn, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh để đầu thú và khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản.