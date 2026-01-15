Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Trần Cường
Trần Cường
15/01/2026 12:03 GMT+7

Sau khi sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản, Kiều Ngọc Anh lái xe bỏ trốn. Biết không thể thoát, sáng 15.1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên), nơi sát hại nạn nhân đầu tiên, để đầu thú.

Trưa 15.1, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin chính thức về vụ 2 người phụ nữ bị sát hại trên địa bàn vào chiều 14.1.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 13 giờ ngày 14.1, người dân phát hiện chị B.T.T.L (20 tuổi, quê tại xã Đại Đồng, Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh, Hưng Yên).

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong- Ảnh 1.

Chiếc xe máy của chị L. nghi phạm bỏ lại tại Bắc Ninh

ẢNH: CACC

15 phút sau, Công an xã Lạc Đạo (Hưng Yên) nhận tin báo về việc khoảng 5 phút trước, bà N.T.X (44 tuổi, trú xã Lạc Đạo) đang lái xe máy lưu thông ở thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo) thì bị một người đàn ông chặn lại. Bà X. chạy vào nhà dân gần đó thì bị người này đuổi theo, dùng dao đâm trọng thương.

Thời điểm gây án, nghi phạm lái xe máy giống với chiếc xe của chị L. Sau khi đâm bà X. nghi phạm lấy túi màu trắng treo ở xe của nạn nhân rồi bỏ chạy. Bà X. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong- Ảnh 2.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan điều tra

ẢNH: CACC

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nghi phạm là Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo), đã có tiền sử sử dụng ma túy

Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo truy tìm, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các tỉnh lân cận huy động lực lượng để truy bắt.

Khoảng 8 giờ 20 ngày 15.1, biết không thể bỏ trốn, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh để đầu thú và khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm giết 2 phụ nữ đã đến Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
