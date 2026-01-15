Nghi phạm giết người ở Hưng Yên bỏ lại xe ở Bắc Ninh, tiếp tục lẩn trốn

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đang huy động lực lượng để truy bắt Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) là nghi phạm liên quan đến 2 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong, xảy ra vào chiều 14.1.

Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh ghi lại ẢNH: CACC

Vụ án đầu tiên xảy ra vào đầu giờ chiều 14.1 tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A (thuộc xã Như Quỳnh, Hưng Yên). Nạn nhân là một nữ công nhân 20 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Nghi phạm đã dùng dao tấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó chiếm đoạt xe máy và tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Lái xe đến khu vực thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo), Anh tiếp tục dùng dao tấn công một phụ nữ 44 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, nghi phạm tiếp tục lấy tài sản của nạn nhân và bỏ trốn.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định Anh đã dùng xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng mang biển số 28FN-094.49 của một nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn.

Tối ngày 14.1, công an phát hiện xe máy mang biển số 28FN-094.49 mà Anh di chuyển trong quá trình bỏ trốn để lại tại ven đường ở P.Thuận Thành (Bắc Ninh).

Chiếc xe máy nghi phạm cướp được bỏ lại tại Bắc Ninh ẢNH: CACC

Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm, có khả năng tiếp tục gây án, do đó đề nghị đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nơi lẩn trốn của nghi phạm tuyệt đối không tự ý tiếp cận, mà nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an qua số điện thoại 113, Công an xã Như Quỳnh (số điện thoại 0986328345) hoặc công an nơi gần nhất.