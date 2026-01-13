Kiểm tra công tác thú y tại Hưng Yên, truy nguồn thịt bệnh đưa vào Đồ hộp Hạ Long

Liên quan đến vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng mở rộng điều tra đường dây thu mua thịt bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi vận chuyển vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco), theo tìm hiểu của Thanh Niên, bà Nguyễn Thu Thủy, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký văn bản chỉ đạo kiểm tra toàn diện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại Hưng Yên.

Toàn bộ số thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi đưa vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thu gom từ các tỉnh bên ngoài, không có giấy kiểm dịch vận chuyển theo quy định ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại tỉnh Hưng Yên.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên cung cấp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (mẫu 12b, 12d liên quan đến động vật, sản phẩm động vật vận chuyển sang Hải Phòng); sổ theo dõi kiểm soát giết mổ, hồ sơ về xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Văn bản của Cục Chăn nuôi và Thú y nêu rõ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên cung cấp toàn bộ hồ sơ nói trên trong thời gian từ ngày 1.5.2025 đến tháng 31.9.2025. Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II tổng hợp, gửi báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan, các nội dung nêu trên về Cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 25.1 để báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Sở NN-MT TP.Hải Phòng, ngày 8.9.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 15C-298.81 do ông Lê Bá Doanh (49 tuổi, trú tại P.An Biên, TP.Hải Phòng) điều khiển và xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-317.36 do ông Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú tại xã Hà Nam, TP.Hải Phòng) điều khiển.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe 15C-298.81 có 42 khay thịt heo nạc trọng lượng 790 kg; xe ô tô 34C-317.36 có 45 khay thịt heo nạc với trọng lượng 484,5 kg, màu trắng nhợt không tự nhiên, có mùi ôi thiu.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 5.2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt heo để bán cho ông Bùi Đức Trọng (47 tuổi), P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Sau đó, ông Trọng bán cho Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long và được bảo quản tại kho lạnh: 7A, 7B, 7D, kho 8H/215 Lê Lai, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng để sử dụng để sản xuất đồ hộp (thịt xay và pate, xúc xích).

Để phục vụ điều tra, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP.Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm đối với thịt heo trên 2 xe nói trên và các kho hàng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã phát hiện mẫu thịt dương tính với virus dịch tả heo châu Phi và chỉ tiêu vi khuẩn Salmonella spp vượt ngưỡng cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng xác định toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả heo châu Phi vận chuyển về Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.