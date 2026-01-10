Vì sao giá trứng gà, thịt heo tăng mạnh?

Giá thịt heo trở lại đà tăng

Đi chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) những ngày đầu tháng 1, anh Võ Thanh Tâm, chuyên phân phối lẻ thực phẩm, bất ngờ khi giá thịt heo đang leo dốc nhanh chóng. "Mới hôm trước, giá sườn non còn ở mức 120.000 đồng/kg đến hôm nay đã tăng lên 150.000 đồng/kg, thịt ba rọi khoảng 100.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 125.000 đồng/kg. Nói chung là giá các loại thịt heo đều tăng lên hết, và mấy ngày gần đây thì biến động hằng ngày, hôm nay giá khác, ngày hôm sau đã điều chỉnh giá khác", anh Tâm cho biết. Tại hệ thống bán lẻ Bách Hóa Xanh, hầu hết các loại thịt heo đều không còn giá dưới 100.000 đồng/kg, trong đó sườn cốt lết giá 105.000 đồng/kg, thịt nạc heo 120.000 đồng/kg, thịt đùi heo 105.000 đồng/kg, thịt ba rọi 140.000 đồng/kg…Mức giá này đồng loạt điều chỉnh tăng lên 10 - 15% so với khoảng 2 - 3 tháng trước.

Nhiều người tiêu dùng đã chuẩn bị mua sắm tết sớm ẢNH: ĐINH ĐANG

Trên thị trường cả nước, giá thịt heo hơi sau vài ngày chững lại vào cuối tuần trước đã bắt đầu tăng nhanh trong 2 - 3 ngày gần đây. Khu vực miền Bắc có giá heo hơi bình quân 69.800 đồng/kg, cao nhất cả nước. Trong đó có những địa phương chạm mức 71.000 đồng/kg như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên. Các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và Quảng Ninh cũng đã đạt mức 70.000 đồng/kg. Ở các thị trường miền Trung và miền Nam, giá thịt heo hơi đều ghi nhận xu hướng tăng. Nếu xét trên biểu đồ giá trong năm qua thì giá thịt heo hơi ở thời điểm hiện tại đã ngang bằng với cùng kỳ cách đây 1 năm, đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm trước. Điều này đồng nghĩa với dự báo giá thịt heo sẽ còn tăng thêm vì năm nay tết muộn hơn.

Theo ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y (Bộ NN-MT), năm 2025, do thiên tai, đã có khoảng 47.000 con gia súc và hơn 3,54 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Do dịch bệnh, hơn 123.000 con gia cầm và khoảng 1,273 triệu con heo phải tiêu hủy. Tuy vậy, nhờ chủ động tái đàn, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và tăng cường liên kết chuỗi, nhiều địa phương vẫn duy trì được tăng trưởng tốt, không làm đứt gãy nguồn cung sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm cung ứng ra thị trường. Một số tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội… sụt giảm 3 - 20% sản lượng chăn nuôi nhưng có nhiều địa phương khác tăng trưởng bù lại, chưa ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu toàn quốc.

"Từ nay đến trong và sau Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi dự kiến tăng khoảng 5 - 10% so với bình quân các tháng trong năm. Bình quân năm 2025, sản lượng và nhu cầu tiêu thụ đạt khoảng 350.000 - 450.000 tấn thịt/tháng. Hiện tại, cả nước đã chuẩn bị đủ số lượng thịt các loại, trứng và sữa, đáp ứng nhu cầu thị trường tết. Giá các sản phẩm chăn nuôi được dự báo cơ bản ổn định; riêng giá thịt heo hơi có thể dao động quanh mức 70.000 đồng/kg hoặc cao hơn nhưng không quá 75.000 đồng/kg và không xảy ra thiếu hụt", ông Phạm Kim Đăng nhận định.

Giá thịt heo đã bắt đầu tăng cao trước tết ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá trứng tăng, người chăn nuôi vẫn lãi thấp

Tương ứng với giá thịt heo, giá trứng gia cầm cũng đã tăng cao trong thời gian qua. Theo ghi nhận của PV, các hệ thống phân phối thực phẩm đều niêm yết trứng gia cầm ở mức 32.000 - 34.000 đồng/hộp (10 quả). Với mức giá này, ngành sản xuất trứng gần như đã được hồi sinh sau một giai đoạn ế ẩm và dư thừa. Một lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN phân tích, thời gian vừa qua thiên tai, lũ lụt đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi, góp phần làm giảm sản lượng. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ từ thị trường Campuchia cũng tăng lên, liên tục hút hàng nên đã giúp người chăn nuôi thoát được cảnh thua lỗ. Theo nhận định của các doanh nghiệp, mặc dù giá trứng hiện nay tăng lên nhưng nguồn cung vẫn đảm bảo cho nhu cầu tiêu thụ dịp tết.

Tuy nhiên, một diễn biến đáng ghi nhận là giá thức ăn chăn nuôi đã rục rịch tăng lên ngay từ đầu tháng 1.2026, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh tăng giá bình quân khoảng 200 đồng/kg, có dòng sản phẩm tăng cao hơn. Mà trong cơ cấu chi phí chăn nuôi gà đẻ, thức ăn chiếm 65 - 70% giá thành. Việc giá cám tăng ngay từ đầu năm khiến chi phí sản xuất đội lên rõ rệt, trong khi người chăn nuôi gần như không có khả năng điều chỉnh đầu ra trong ngắn hạn.

Một chủ trang trại tại Đồng Nai chia sẻ: "Giá cám tăng là tăng ngay, nhưng giá trứng bán ra thì rất chậm. Như vậy thiệt hại thì người chăn nuôi gánh chịu trước trong khi giá bán thành phẩm sẽ phải phụ thuộc vào đơn vị thu mua, thương lái và thị trường". Theo tính toán của các trang trại, với mặt bằng chi phí hiện nay, giá thành sản xuất trứng đã tiệm cận 2.100 đồng/quả. Mức giá này chỉ đủ để người chăn nuôi không lỗ, có lãi ít nhưng không đủ để tái đầu tư nâng cao chất lượng con giống, khẩu phần dinh dưỡng và quy trình chăm sóc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia chăn nuôi thừa nhận, từ đầu năm nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng đồng loạt, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất của người chăn nuôi gà đẻ. Thực tế sản xuất cho thấy, giá thành đầy đủ của người chăn nuôi hiện đã lên tới khoảng 2.300 đồng/trứng nếu muốn có lợi nhuận tối thiểu để duy trì đàn, tái đầu tư con giống, dinh dưỡng và chăm sóc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, giá mua từ phía nhà phân phối vẫn phổ biến dưới 2.200 đồng/trứng, thậm chí thấp hơn. Điều này đồng nghĩa, người chăn nuôi đang phải bán dưới giá thành tái sản xuất, buộc họ phải cắt giảm đầu tư đầu vào hoặc chỉ sản xuất ở mức "cầm chừng".

Đáng nói, giá trứng bán lẻ đến tay người tiêu dùng hiện phổ biến khoảng 3.200 - 3.400 đồng/trứng, nhưng điều đó không đồng nghĩa chuỗi phía sau đang có lợi nhuận tốt. Doanh nghiệp thu mua, sơ chế và phân phối trứng cũng đang phải gánh nhiều chi phí: logistics, kho lạnh, phân loại, hao hụt, bao bì, kiểm soát chất lượng, thuế và chiết khấu hệ thống bán lẻ… "Giá bán lẻ tại siêu thị hiện dao động 3.300 - 3.400 đồng/trứng. Nghe qua tưởng cao, nhưng sau khi trừ các khoản chi phí nhân công, logistics, kho lạnh, hao hụt, bao bì, kiểm soát chất lượng, thuế và chiết khấu bán lẻ, nhiều doanh nghiệp phân phối gần như không có lãi, thậm chí lỗ. Để giữ hợp đồng và thị phần, nhiều đơn vị phải thu mua giá thấp để trừ chi phí và hao hụt, cũng như các điều kiện khắt khe của siêu thị", Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trứng gia cầm tại TP.HCM bộc bạch.