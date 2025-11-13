Giá thịt heo khi nào ngừng rơi?

Giá rớt, người chăn nuôi thua lỗ

Gắn bó với ngành chăn nuôi nhiều năm nay, những chuyên gia trong lĩnh vực này phải thốt lên rằng "giá heo hơi chưa có năm nào biến động khó lường như năm nay". Mới hồi tháng 3, giá heo hơi tại nhiều tỉnh phía bắc đã vượt 76.000 đồng/kg, thậm chí chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ sau Tết âm lịch năm 2021. Tuy nhiên, ngay khi nhiều người nghĩ rằng thịt heo đang thiếu, nhiều hộ chăn nuôi nhộn nhịp tái đàn, đẩy giá heo giống tăng gần gấp đôi thì bước sang tháng 5 - 6, giá bắt đầu giảm nhanh chóng. Bất chấp những nhận định lạc quan và nỗ lực vực dậy thị trường của các đơn vị chăn nuôi lớn, đến tháng 9.2025, giá thịt heo lại tiếp tục giảm. Từ mức bình quân 58.000 đồng/kg, giá thịt heo rơi một mạch về 48.000 đồng/kg, phá vỡ mức thấp kỷ lục thiết lập từ tháng 1.2024.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo xuống thấp khiến giá heo hơi rớt mạnh ẢNH: ĐINH ĐANG

Sự trồi sụt giá đột ngột này tạo ra một "cú sốc kép" cho các hộ và hợp tác xã (HTX) chăn nuôi. Biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể do chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và con giống liên tục neo ở mức cao, làm tăng giá thành sản xuất. Ông N.V.L, chủ hộ nuôi tại Vĩnh Long, cho hay: "Các hộ chăn nuôi heo hiện nay rất khó khăn vì sản phẩm bán ra không đủ bù chi phí. Nếu giữ lại, mỗi ngày tốn hàng triệu đồng tiền cám. Bán thì lỗ, không bán thì chẳng biết cầm cự được bao lâu". Theo các HTX chăn nuôi, mức lỗ trung bình hiện nay khoảng 500.000 - 800.000 đồng/con, tùy quy mô và loại giống. Nhiều hộ phải tạm ngừng sản xuất, chỉ giữ lại số ít để duy trì chuồng trại.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 11.11, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định: "Giá thịt heo trong nước phải ở mức 55.000 đồng/kg thì những trang trại chăn nuôi lớn mới có thể có lãi, còn với giá hiện nay rớt quá thấp thì chắc chắn những trại lớn và người chăn nuôi nhỏ lẻ đều thua lỗ". Ông Công phân tích sức mua hiện nay quá yếu, người tiêu dùng có dấu hiệu thắt lưng buộc bụng trước các diễn biến khó lường của thời tiết. Mùa mưa bão kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước khiến nhu cầu tiêu thụ thịt các loại cũng chững lại.

Bên cạnh áp lực từ giá, sức tiêu thụ thịt heo tại các chợ truyền thống và siêu thị đã giảm từ 5 - 7% do người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại thủy sản, thực phẩm thay thế khác có giá rẻ hơn để tiết kiệm chi tiêu.

Người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng khiến giá thịt heo giảm kỷ lục ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá giảm đến lúc nào?

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty chăn nuôi C.P. VN, thừa nhận chưa thể dự đoán được giá thịt heo khi nào sẽ ngừng rơi vì tất cả phụ thuộc vào sức mua của thị trường. Ba yếu tố hiện nay gây ảnh hưởng mạnh đến giá thịt heo nội địa là hiện tượng người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng, giảm ăn thịt để tiết kiệm. Thứ hai là nguồn thịt nhập đang tràn về và yếu tố thứ ba là giá thịt heo trên thế giới và các nước xung quanh vẫn đang thấp hơn VN.

"Nhu cầu tiêu thụ thịt heo theo thông lệ sẽ tăng vào dịp lễ tết cuối năm, nhưng giá thịt heo như thế nào thì vẫn còn là một ẩn số lớn. Mặc dù vậy, tôi cho rằng cuối năm sẽ không thiếu thịt heo vì các doanh nghiệp và người chăn nuôi có một tỷ lệ tăng đàn tự nhiên nhất định. Ví dụ trước đây trọng lượng đàn heo xuất chuồng từ 90 - 100 kg thì hiện nay giá thấp như vậy các trại sẽ ghìm giữ thêm một thời gian, có thể tăng lên 120 kg mới bán. Như vậy tính trên tổng đàn thì cũng đã có một sự tăng trưởng khoảng 10 - 15%, đủ đáp ứng nhu cầu gia tăng trong thời điểm cuối năm chứ chưa nói đến việc mở rộng tái đàn", ông Huy phân tích.

Ông Nguyễn Trí Công thì cho rằng diễn biến thị trường năm nay biến động quá nhanh nên các doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh kế hoạch. Khi thị trường thịt heo thiếu hụt, nhiều nhà nhập khẩu đã ký hợp đồng nhập về và vì thị trường giảm giá quá nhanh nên chính những người nhập khẩu cũng không có lãi trong khi vẫn phải thực hiện theo đúng kế hoạch. "Khi nguồn thịt ngoại nhập được tiêu thụ hết thì thị trường có thể cân bằng cung - cầu và giá heo có thể tăng trở lại", ông Nguyễn Trí Công nhận định. Tuy nhiên, theo ông Công, giá thịt heo có thể chỉ tăng lại mức 60.000 đồng/kg chứ khó có thể tăng cao hơn trong thời điểm cuối năm.

Bộ NN-MT nhận định, ngành chăn nuôi heo đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, song tốc độ hồi phục còn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt và tâm lý thận trọng trong tái đàn. Ước tính tổng đàn heo cả nước tính đến cuối tháng 10.2025 đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng cao nhờ áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, ứng dụng công nghệ như Tây Ninh tăng 23,5%; Sơn La tăng 10,5%; Đồng Nai tăng 3,7%. Tuy nhiên, có một số địa phương để tránh rủi ro đang còn thận trọng trong tái đàn, đàn heo vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước như Khánh Hòa giảm 21,7%; Phú Thọ giảm 9,6%; Quảng Trị giảm 7,1%; Hà Nội giảm 3,7%.

Theo các chuyên gia chăn nuôi, ngành chăn nuôi heo tại VN đang ở ngưỡng tái cấu trúc. Từ năm 2025 - 2030, chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ giảm mạnh, nhường chỗ cho các mô hình khép kín, an toàn sinh học cao và có khả năng kiểm soát chi phí. Hiện nay các doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào chế biến sâu, hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu; trong khi mô hình hộ chăn nuôi đã không còn phù hợp và chịu rủi ro rất cao trong bối cảnh giá biến động nhanh và yêu cầu an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe.