Vì sao giá thịt heo neo cao, giá trứng lại giảm?

Bất ngờ giá thịt heo mùa thấp điểm

Những ngày cuối tháng 5, khu vực phía nam đã bước vào mùa mưa và cũng là thời kỳ thấp điểm của thị trường thịt heo bởi sắp sửa bước vào kỳ nghỉ hè. Thông thường, vào thời điểm này những năm trước, giá thịt heo hơi sẽ giảm xuống ở mức thấp vì nhu cầu tiêu thụ giảm. Thế nhưng, điều lạ là giá thịt heo lại đang neo giữ khá ổn định suốt gần 1 tháng nay ở mức cao. Giá heo hơi cả nước gần như đi ngang và ít biến động, ở khu vực phía bắc dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg, ở khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng duy trì trong khoảng 70.000 đồng/kg và khu vực thị trường phía nam đang giữ giá cao nhất 74.000 - 75.000 đồng/kg.

So sánh với cùng thời điểm năm trước, giá heo hơi hiện tại đang cao hơn 3.300 đồng/kg ở khu vực thị trường phía bắc, cao hơn 7.500 đồng/kg ở thị trường miền Trung - Tây nguyên, và đặc biệt cao hơn đến gần 11.000 đồng/kg tại thị trường phía nam. Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo cũng cao ngất ngưởng. Khảo sát tại hệ thống bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh, giá sườn heo của Công ty Chăn nuôi C.P VN ở mức 228.000 đồng/kg, sườn cốt lết 145.000 đồng/kg, thịt nạc 143.000 đồng/kg, chân giò 124.000 đồng/kg…

Giá thịt heo dự báo sẽ còn neo ở mức cao đến hết năm nay ẢNH: Quang Thuần

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 21.5, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, phân tích: "Đúng là thời điểm này năm trước giá heo hơi rất thấp, chỉ khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg, còn năm nay lại cao hơn nhiều, điều này xuất phát từ nguyên nhân dịch bệnh xảy ra vào cuối năm 2024 khiến sản lượng đàn heo bị ảnh hưởng nặng nề. Đến thời điểm hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh đã khả quan hơn nhưng rải rác vẫn xuất hiện hiện tượng heo bệnh chết tại một số trang trại nhỏ lẻ.

Một nguyên nhân khác khiến giá heo tại khu vực phía nam cao hơn so với các vùng miền khác là chính sách di dời các trang trại quy mô lớn tại Đồng Nai ra xa khu dân cư. Đã có hàng ngàn trang trại chăn nuôi của tỉnh bị ảnh hưởng bởi chính sách này và chỉ có một số ít trang trại tiếp tục chăn nuôi heo. Điều này đã gây tác động đến nguồn cung thịt heo và trong một thời gian ngắn khó có thể bù đắp được. Tôi cũng đã tìm hiểu nhiều doanh nghiệp chăn nuôi và họ đều dự đoán giá thịt heo khó có thể giảm trong năm 2025".

Về phía các công ty chăn nuôi lớn, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Công ty Dabaco, chia sẻ: "Giá heo hơi hiện nay đang khá cao, cá nhân tôi cho rằng giá heo trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg là hợp lý. Tuy nhiên, thị trường đang thiếu đàn nái. Nhu cầu bình thường của ngành chăn nuôi là cần 2,4 triệu nái nhưng vừa rồi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chết nhiều, ước tính số đàn nái hiện tại còn 1,8 triệu con nên hiện tại vẫn còn thiếu nhiều. Đây là lý do giá heo hơi tăng cao trong thời gian qua. Sự thiếu hụt này khó có thể bổ sung trong thời gian ngắn nên dự báo giá heo hơi sẽ còn giữ ở mức cao và kéo dài đến năm sau".

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc cấp cao Công ty Chăn nuôi C.P VN, cũng nhìn nhận: "Thông thường các năm trước, vào thời điểm mùa mưa, giá thịt heo sẽ xuống thấp, nhưng năm nay khác biệt hơn khi giá liên tiếp neo giữ ở mức cao từ sau tết Nguyên đán đến nay. Nguyên nhân là do nguồn cung trên thị trường vẫn còn thiếu hụt, nhiều trang trại quy mô nông hộ qua đợt dịch bệnh đã bỏ chuồng, không tiếp tục chăn nuôi vì sợ rủi ro hoặc không còn nguồn lực để tiếp tục duy trì. Bên cạnh đó, công tác ngăn chặn heo sống nhập lậu qua biên giới cũng được cơ quan chức năng thực hiện tốt nên thị trường trong nước ổn định. Giá heo hiện nay đang cao nhưng thực tế sức mua vẫn rất yếu, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn khác để tiêu thụ như thịt gà, trứng gà đang rất rẻ".

Giá thịt gà, trứng gà ở tận đáy

Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp và người nuôi gà lại đang "khóc ròng" vì giá thịt gà, trứng gà giảm mạnh. Ông Đào Duy Hiền ở xã Quỳnh Hoàng, H.Quỳnh Phụ (Nghệ An) bộc bạch: "Hiện gia đình tôi nuôi khoảng 3.000 con gà thịt, gồm các giống gà đỏ, gà mía và gà Lương Huệ. Khoảng nửa năm nay, giá gà thịt giảm sâu so với mọi năm. Chưa khi nào người nuôi gà lại gặp nhiều trắc trở như thời gian gần đây. Giá bán thấp kéo dài khiến các hộ chăn nuôi rơi vào cảnh lao đao, đàn gà nhà tôi nếu xuất bán lúc này chắc chắn không có lãi". Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT), giá gà thịt lông màu khu vực miền Bắc và miền Trung giảm gần 5.000 đồng/kg so với năm trước. Trong khi đó, khu vực miền Nam giảm mạnh nhất với mức giảm lên đến 7.000 đồng/kg.

Giá trứng gà giảm khiến doanh nghiệp và người chăn nuôi lao đao

Không chỉ chăn nuôi gà thịt gặp khó khăn, các trại nuôi gà đẻ trứng cũng lâm cảnh bi đát tương tự. Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Huân, đại diện Công ty Ba Huân, chia sẻ: "Giá trứng gà hiện nay rất thấp, nguồn cung trên thị trường quá nhiều nên cạnh tranh gay gắt hơn. Nhiều người hỏi tôi làm sao để duy trì hoạt động khi giá quá thấp như vậy, tôi chỉ biết nói rằng phải nỗ lực cắt giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất, và một phần nào đó là giảm lợi nhuận chứ làm sao có lãi được trong bối cảnh hiện nay".

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cũng bày tỏ: "Trứng hiện nay quá nhiều mà thị trường lại bị thu hẹp. Câu chuyện này đã xảy ra vài năm gần đây rồi nhưng năm nay càng khó khăn hơn, giá trứng mỗi ngày một giảm. Đối với công ty của tôi thì khách hàng mua nguyên liệu để chế biến chiếm đến 40%, nhưng thời gian qua lượng khách này cũng gặp khó khăn về thị trường nên giảm mua nguyên liệu".

Mới đây, một số tin đồn vô căn cứ xuất hiện trên mạng xã hội về trứng giả cũng đã gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ trứng. Ông Trương Chí Thiện khẳng định: "Thông tin này là bịa đặt, không chính xác và hình ảnh có thể đã được cắt ghép từ thông tin cũ cách đây nhiều năm, khiến các doanh nghiệp kinh doanh trứng vốn đã khó khăn càng khó thêm". Ngay sau đó, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN lên tiếng phản ứng mạnh mẽ và đề nghị xử lý nghiêm những đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tiêu cực nhưng thị trường dường như vẫn chưa có chuyển biến. Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P, cập nhật: "Giá trứng (hôm 21.5 - PV) lại rớt thêm nữa, sức mua kém lắm". Theo ông Huy, giá trứng chỉ khoảng 1.400 - 1.600 đồng/quả, với giá thấp như vậy, "không ai dại gì làm giả trứng để bán vì giá thành không đủ để có lãi".

Một nguyên nhân khác, theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai: "Sau khi tỉnh Đồng Nai di dời hàng ngàn trang trại nuôi heo, nhiều người không nuôi heo nữa vì cạn vốn và chuyển sang nuôi gà, vịt. Thịt gà hay trứng gà sản xuất nhanh hơn thịt heo, chỉ vài tháng là đã có sản phẩm. Trong khi đó, nhiều dự án chăn nuôi gà quy mô lớn của các doanh nghiệp liên tiếp mở ra, mới đây tôi đã dự khánh thành trang trại lên đến hàng triệu con gà. Như vậy nguồn cung trên thị trường có thể nói là dồi dào, ngoài ra còn phải cạnh tranh với thịt gà đông lạnh ngoại nhập. Giá thịt, trứng vì vậy rất thấp và khó có thể điều chỉnh trong thời gian tới".