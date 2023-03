Giá thịt heo ở chợ lao dốc vẫn ế

Cuộc đua giảm giá diễn ra đồng loạt từ siêu thị đến chợ lẻ. Đây cũng là lần hiếm hoi giá thịt heo giảm từ chuồng đến chợ.

Giá thịt heo tại các siêu thị đồng loạt giảm

Chí Nhân

Ngày 7.3, giá heo hơi tiếp tục sụt giảm, giá sàn chỉ còn 47.000 đồng/kg, giá bình quân cả nước chỉ 49.800 đồng/kg. Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho biết lượng heo về lò ngày 7.3 là 4.970 con, lượng heo ra chợ 4.916 con. Giá heo mảnh trung bình chỉ 64.000 - 65.000 đồng/kg, cuối phiên chợ giảm thêm khoảng 10.000 đồng/kg.

Chỉ 50.000 đồng/kg thịt

Chị Nguyễn Kim Nga, một nhân viên văn phòng ở Q.3 (TP.HCM), khoe sau nhiều tuần bận rộn với công việc, cuối tuần rồi chị mới có thời gian đi chợ nấu ăn và phấn khởi khi thấy nhiều mặt hàng giảm giá, đặc biệt thịt heo giảm đến 20.000 - 30.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt ba rọi, tiểu thương bán lẻ chỉ còn 130.000 đồng/kg so với trước đây thấp nhất cũng 150.000 - 160.000 đồng/kg; nạc vai còn 90.000 đồng/kg so với trước là 110.000 - 115.000 đồng/kg… "Tôi mua một lúc hai, ba loại thịt mà vẫn chưa đến 300.000 đồng. Tôi đọc báo, xem truyền hình thấy giá heo hơi giảm lâu rồi, đến giờ mới thấy giá thịt heo thật sự giảm mạnh đến vậy", chị Nga nói.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống, đa phần các quầy bán thịt đến gần giữa trưa mà vẫn còn đầy ắp hàng. Nhiều tiểu thương cho biết thường thì sau tết tiêu thụ thịt giảm kéo dài trong tháng giêng và hồi phục từ tháng 2 (âm lịch). Tuy nhiên năm nay đã nửa tháng 2 âm lịch mà thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Nhiều loại thịt có giá dưới 100.000 đồng/kg nhưng vẫn ế, chỉ sườn non, ba rọi mới đạt 120.000 - 140.000 đồng/kg. "So với giá tết, thời điểm này giá thịt heo bán lẻ giảm trung bình 40.000 - 50.000 đồng/kg", anh Tài, một tiểu thương ở chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), so sánh.

Tuy nhiên, mặt bằng giá vừa nêu có thể vẫn còn cao nếu so với giá thịt heo của nhiều quầy sạp cạnh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức). Chợ ế đến mức các quầy sạp đồng loạt phát loa "heo sạch nhà làm 50.000 đồng một ký, 40.000 đồng một ký". Chị Ngọc, một chủ hàng, ra sức giới thiệu 50.000 đồng là nạc vai, nạc đùi; còn thịt đầu chỉ 30.000 đồng/kg, xương đầu 25.000 đồng/kg… Trên mức 50.000 đồng/kg có đùi nguyên cái chỉ 55.000 đồng/kg, thịt ba rọi 60.000 đồng/kg, sườn cọng 70.000 đồng/kg.

"Heo nhà nuôi, giá rẻ quá mà thương lái không mua, quá lứa nên tự làm mang ra chợ bán rẻ", chị Ngọc than. Tuy nhiên, không chỉ chị Ngọc có "heo nhà già" mà khu vực này có khá nhiều quầy sạp bán giá rẻ như vậy, thậm chí một số điểm còn mạo danh thịt có thương hiệu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần nhiều thịt ở đây là thịt ế từ các lò mổ khi đem ra chợ đầu mối bán về các chợ lẻ không được, nên một số người mua lại mang ra các chợ tự phát bán lại. Khách hàng mua thịt thường là các quán ăn bình dân, sau khi mua rau củ ở chợ đầu mối Thủ Đức, họ ghé qua khu vực này mua thịt heo, bò, gà, vịt... với số lượng ít nhất cũng 5 - 7 kg đến cả chục ký mỗi loại.

Các siêu thị đua khuyến mãi

Không chỉ các chợ, giá thịt heo bán lẻ ở các siêu thị cũng như hệ thống phân phối cũng đồng loạt giảm giá mạnh. Cuộc đua giảm giá được bắt đầu từ hệ thống siêu thị MM từ ngày 24.2 khi áp dụng mức giá 79.000 đồng/kg thịt heo cho khu vực miền Nam và miền Trung, còn miền Bắc là 89.000 đồng/kg. Đại diện hệ thống siêu thị này cho biết mức giá trên chỉ áp dụng với một số mặt hàng như nạc vai, nạc bắp; các sản phẩm khác có thể có chênh lệch nhẹ. Hệ thống MM cung cấp mỗi ngày khoảng 30 tấn thịt heo, chủ yếu qua các kênh nhà hàng, khách sạn. Sau 2 tuần khuyến mãi, sức tiêu thụ thịt heo tại đây tăng 200%.

Nhiều hệ thống siêu thị như Sài Gòn Co.op, Big C, Lotte... cũng chạy các chương trình khuyến mãi gần như đồng loạt từ ngày 1.3. Sài Gòn Co.op áp dụng chương trình khuyến mãi từ ngày 1 - 15.3 cho nhiều mặt hàng. Cụ thể, thịt ba rọi heo giảm đến 83.200 đồng/kg xuống còn 124.800 đồng/kg, sườn non giảm từ mức 280.000 đồng xuống còn 168.000 đồng/kg, thịt heo xay giảm từ 159.000 đồng xuống còn 95.400 đồng/kg... Big C cũng đưa giá ba rọi rút sườn từ 226.000 đồng/kg xuống còn 199.900 đồng/kg, thịt đùi từ 125.000 đồng/kg xuống còn 101.000 đồng/kg, chân giò heo từ 95.000 đồng/kg xuống còn 87.900 đồng...

Tại một cửa hàng Vissan trên đường Hoàng Sa (P.5, Q.Tân Bình), khi thấy chúng tôi quan tâm mặt hàng thịt heo, nhân viên nhiệt tình giới thiệu bảng giá khuyến mãi áp dụng từ ngày 1 - 15.3. Tất cả sản phẩm từ thịt đến xương đều giảm giá, mạnh nhất là sườn non giảm 112.000 đồng/kg từ mức 280.000 đồng/kg xuống còn 168.000 đồng/kg. Ba rọi rút sườn giảm đến 108.000 đồng/kg từ 270.000 đồng xuống còn 162.000 đồng/kg… "Sức tiêu thụ từ tết đến giờ yếu lắm, nên công ty mới khuyến mãi lớn như vậy. Mặt hàng nào cũng vậy chứ không riêng gì thịt heo. Nếu trước đây một ca có thể bán được 10 triệu đồng thì nay chỉ còn 4 triệu", nhân viên bán hàng cho biết.

Hệ thống siêu thị Lotte có ít mặt hàng thịt heo giảm giá nhất, chỉ có nạc vai từ 129.000 đồng giảm còn 79.900 đồng/kg.

Có thể nói, đây là lần hiếm hoi heo hơi giảm giá, thịt heo ở chợ giảm theo và giảm mạnh. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng kênh phân phối lớn vẫn chưa thật sự công bằng với người tiêu dùng. Khi giá nguyên liệu đầu vào giảm thì giá đầu ra cũng phải giảm tương ứng theo tỷ lệ phần trăm trên từng sản phẩm. Nhưng chỉ mới gần đây các siêu thị mới chạy chương trình khuyến mãi. "Các chương trình khuyến mãi chỉ giảm giá trong một thời gian ngắn chứ họ chưa trả lại cho người tiêu dùng giá trị thực của miếng thịt. Rõ ràng với mức khuyến mãi giảm cả trăm ngàn đồng một ký thịt heo thì trong thời gian qua họ đã kiếm lời rất lớn", một chuyên gia nhận xét.