Người Việt không còn chuộng thịt heo?

Nhập khẩu thịt heo cũng giảm mạnh



Theo Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 11.2022, VN nhập khẩu gần 615.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 1,35 tỉ USD, giảm 8,6% về lượng, nhưng tăng 4,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Nhập khẩu thịt heo liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu thấp. Từ tháng 1 - 11.2022, VN nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo, trị giá gần 215 triệu USD, giảm 32% về lượng và giảm 37% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.