Giá heo hơi hôm nay 20.12.2025: Người chăn nuôi ăn tết lớn

Chí Nhân
Chí Nhân
20/12/2025 08:32 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng lên mức tiệm cận với cột mốc 70.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi thu lãi to trong mùa tết năm nay.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 2.000 đồng ở Tuyên Quang và Cao Bằng, lên lần lượt 68.000 và 69.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác cũng tăng 1.000 đồng gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh cùng đạt 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; còn Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La lên 68.000 đồng/kg; Lạng Sơn, Lào Cai 67.000 đồng/kg và Điện Biên 66.000 đồng/kg - cùng mức thấp nhất khu vực với Lai Châu.

Giá heo hơi hôm nay 20.12.2025: Người chăn nuôi ăn tết lớn - Ảnh 1.

Giá heo tăng cao, người chăn nuôi ăn tết lớn

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt tăng 2.000 đồng lên 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh khác tăng 1.000 đồng có Quảng Ngãi lên 66.000 đồng/kg, Gia Lai 65.000 đồng/kg và Đắk Lắk 64.000 đồng/kg; Khánh Hòa và Lâm Đồng 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực; những địa phương còn lại dao động từ 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường miền Nam đứng giá; tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai cao nhất 63.000 đồng/kg, cùng mức này còn có TP.HCM và Tây Ninh. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên tới gần 65.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi lãi hơn 10.000 đồng/kg, tương đương khoảng 1 triệu đồng/con. Xu hướng hiện tại cho thấy, năm nay người chăn nuôi sẽ có thể ăn tết lớn. Giá heo hơi tăng cao khiến nhiều người tái đàn nên giá heo giống cũng tăng mạnh và đạt mức 2,1 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị ổn định như ba rọi 142.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 113.000 đồng/kg, nạc đùi 112.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng, mỡ heo 75.000 đồng/kg…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
